Qu’est-ce qu’un Istar dans Les Anneaux de Pouvoir ? Explication des origines des mages

La première saison des Anneaux de Pouvoir a révélé que l’Étranger est un Istar, faisant de lui l’une des figures les plus puissantes de la Terre du Milieu. Mais qui sont les Istari, et pourquoi sont-ils si importants dans l’univers du Seigneur des Anneaux ? Voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Maintenant que nous savons qui se cache réellement sous l’identité d’Halbrand, une grande question subsiste : l’Étranger est-il en réalité Gandalf ? C’est ce que beaucoup pensent, surtout depuis que nous savons qu’il s’agit d’un magicien.

Depuis qu’il est tombé du ciel et s’est écrasé en Terre du Milieu, il était évident que l’Étranger n’était pas un homme ordinaire, ayant clairement prouvé à plusieurs reprises qu’il avait de mystérieux pouvoirs.

L’épisode 8 de la saison 1 a commencé à dévoiler sa véritable nature avec un mot important : “Istar”, nous plongeant ainsi un peu plus dans le lore du Seigneur des Anneaux. Et maintenant que les Istari ont encore plus gagné en importance avec l’arrivée du Mage Noir dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, il est grand temps de nous pencher plus en détails sur ces individus énigmatiques de la Terre du Milieu.

Que signifie Istar ?

Istar signifie « sage » ou « magicien », comme l’explique l’Étranger dans l’épisode 8. C’est le nom donné aux membres des Istari (qui est le pluriel d’Istar en quenya).

Pendant un temps, le Culte de Melkor pensait à tort que l’Étranger était Sauron. Lorsqu’il s’est défendu, retrouvant en même temps certains de ses souvenirs, l’une des Mystiques a déclaré : « Il n’est pas Sauron, il est l’autre. Il est l’Istar. »

Les Istari sont plus que des magiciens

Les Istari ne sont pas simplement des magiciens portant des bâtons : ce sont des Maiar, des esprits primordiaux au service des Valar. Cinq d’entre eux ont été envoyés en Terre du Milieu et sont devenus des magiciens incarnés afin d’aider les Peuples Libres dans leur lutte contre Sauron.

New Line Cinema

Ils ont été initialement formés pour protéger les premiers Elfes lors de la Bataille des Puissances, une guerre entre les Valar et les forces de Melkor (connu plus tard sous le nom de Morgoth) suite à l’éveil des Elfes, durant les Années des Arbres (autant dire il y a très, très longtemps).

Parmi ceux envoyés par les Valar, aussi connus sous le nom de Heren Istarion (ou l’Ordre des Magiciens), il y en avait cinq : Gandalf (dont le nom originel est Olórin en quenya, ou encore Mithrandir en sindarin), Saroumane (Curumo, ou Curunír), Radagast (Aiwendil), et Alatar et Pallando. Le sort des deux derniers Istari, plus connus sous le nom des Mages Bleus, n’a jamais été précisé. Et tandis que Saroumane a été tué après avoir été corrompu par Sauron, Gandalf est reparti pour Valinor durant le Quatrième Âge, et Radagast a erré en Terre du Milieu.

Chacun des Istari ressemblait à de vieux hommes et portait un bâton qui semble concentrer leur pouvoir.

Pendant le Troisième Âge, selon les écrits de Tolkien, Manwë (le roi des Valar) croyait que Sauron était de retour. Il a donc convoqué son conseil et envoyé trois émissaires Istari en Terre du Milieu : Saroumane, Radagast et Gandalf.

On dit qu’ils sont arrivés en l’an 1000 du Troisième Âge, avec pour objectif d’aider les hommes mortels à résister à Sauron.

L’Étranger pourrait bien être Gandalf

Bien que le nom de l’Étranger reste encore un mystère pour le moment, il y a de bonnes raisons de croire qu’il s’agit de Gandalf (ce qui serait une incohérence par rapport aux écrits de Tolkien, car il n’est censé arriver qu’au Troisième Âge).

Amazon MGM Studio/New Line Cinema

Premièrement, il y a la relation de l’Étranger avec les Piévelus, qui pourrait ainsi jeter les bases de l’amour futur de Gandalf pour les Hobbits. Deuxièmement, ses pouvoirs correspondent à ceux de Gandalf dans les écrits de Tolkien.

Troisièmement, et c’est peut-être le point le plus important à ce jour, il y a cette phrase de l’Étranger : « Dans le doute, il faut toujours suivre son flair. » Si cela vous semble familier, c’est parce que Gandalf dit la même chose à Merry dans La Communauté de l’Anneau.

Mais voici le problème : s’il ne s’agit pas de Gandalf, l’Étranger pourrait alors être l’un des Mages Bleus envoyés en Terre du Milieu durant le Second Âge, période à laquelle se déroule Les Anneaux de Pouvoir. Mais grâce à l’introduction du Mage Noir dans la saison 2 de la série Prime Video, nous devrions en apprendre davantage sur ces mystérieux personnages et sur leur véritable identité dans les prochains épisodes des Anneaux de Pouvoir.

Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode des Anneaux de Pouvoir, n'hésitez pas à consulter notre calendrier de sortie de la saison 2. Découvrez également quel est ce personnage de la série qui pourrait bien être le Roi des Morts selon cette théorie, ou encore notre guide sur Tom Bombadil et celui sur Celeborn.