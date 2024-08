Explication du final de la série Kaos : la prophétie va-t-elle frapper Zeus ?

Jeff Goldblum joue un roi des dieux inquiet pour son avenir dans la série Netflix : le chaos va-t-il frapper Zeus dans le final de Kaos ?

La nouvelle série de Netflix s’amuse à défier d’anciens classiques en revisitant la mythologie grecque. Plongés dans une ville d’Héraklion fictive, les spectateurs découvrent ainsi plusieurs groupes de personnages dont le destin s’entremêle : dieux, humains, défunts vont et viennent en tentant d’échapper à des prophéties très souvent menaçantes. Au milieu d’un chaos qui menace d’éclater, le roi de l’Olympe fait la crise d’angoisse du siècle et craint de voir sa chute arriver.

Zeus, alias Jeff Goldblum, perd les pédales à l’apparition d’une ride sur son illustre front, et déclenche sans le vouloir un engrenage qui risque d’entraîner toute sa famille dans son déclin. Mais au milieu des épisodes dirigés par Charlie Covell, showrunner de The End of the F***ing World, des détails peuvent perturber les spectateurs : comment fonctionnent les enfers ? Quel est le secret que Zeus veut désespérément cacher ? Faut-il s’attendre à une suite après le final de Kaos ? On vous explique la nouvelle série.

Attention : cet article contient des spoilers de la série Kaos sur Netflix.

Quel est le secret de Zeus ?

Zeus est en réalité un mortel devenu dieu en absorbant l’âme de son père, Cronos. Ivre de pouvoir, la nouvelle divinité s’est débrouillée pour répéter le processus avec le reste de l’humanité.

Prométhée évoque rapidement la condition de mortel du personnage, qui dépend de sa consommation de l’eau du Méandre pour rester tout puissant. De la même manière, le dieu s’assure de sa place de roi de l’Olympe en contrôlant cette même eau, qu’il offre généreusement au reste de sa famille. Du moins, jusqu’à ce que sa paranoïa ne s’empare de lui.

C’est parce qu’il était à l’origine un mortel que Zeus se retrouve lui aussi sous le coup d’une prophétie : “Une ligne apparaît, l’ordre disparaît, la famille saigne et le chaos règne.” Et sa condition de mortel se rappelle souvent à lui, notamment par le biais de la montre sur laquelle il fait une fixette. Le temps qui s’écoule lui rappelle en effet son père Cronos d’un côté, mais aussi le fait qu’il ne serait pas immortel sans l’eau du Méandre.

Les défunts qui se rendent aux enfers sont partagés en deux groupes : ceux qui ont une pièce et donc autorisés à passer le portail, et ceux qui n’en ont pas et doivent travailler pendant 200 ans pour en obtenir l’accès.

Les morts qui ont été enterrés avec leur pièce doivent en effet traverser le fleuve Léthé pour atteindre le portail, avec l’aide des plongeurs – qui se contentent en réalité de faire acte de présence. Mais si on leur fait d’abord croire qu’ils pourront ainsi renaître, la réalité est tout autre : lors du passage, l’âme des défunts est liquéfiée et sert à nourrir l’eau du Méandre que les dieux boivent pour devenir immortels.

Le portail sert à accélérer le processus de manière industrielle : en faisant passer un maximum de défunts le plus vite possible par cette porte inventée par Zeus qui était lassé d’assassiner des humains, on s’assure que l’eau du Méandre soit toujours alimentée en masse. Et si par malheur un mort aurait conservé son âme une fois arrivé de l’autre côté, qui correspond aux profondeurs des enfers, Hadès se chargerait de la lui reprendre en personne.

Que signifie la prophétie de Zeus, Cénée et Eurydice ?

Plusieurs personnages partagent la même prophétie, signe que leur destinée est étroitement liée.

Découpée en quatre temps, la prophétie annonce d’abord une ligne qui apparaît : Zeus est persuadé qu’il s’agit d’une ride sur son front, mais on peut aussi y voir le passage entre le monde des vivants et des morts, qui se retrouve fracturé dans le final alors que Cénée parvient à revenir après son passage du portail.

“L’ordre disparaît” (ou “décline” selon la version originale) correspond sans surprise aux rébellions dans la ville d’Héraklion, dans le pays de Crète. Minos ne parvient plus à maintenir l’ordre, notamment face aux troyens, tout comme les dieux sont de plus en plus défiés par d’autres entités, telles que les furies ou les moires.

“La famille saigne” peut correspondre à la mort d’Eurydice, arrachée à ses proches, ou encore la tragédie de Cénée qui ne peut rester auprès de sa mère amazone, ayant entamé sa transition en homme. Mais c’est surtout du côté des dieux qu’il faut aller voir : une fois le secret éventé, la famille à la tête de l’Olympe ne pourra plus maintenir sa position.

On peut également associer cette partie de la prophétie à la coupure que se fait Zeus en voulant manger une grenade – fruit associé à des déesses ou aux enfers selon certains mythes grecs -, d’autant plus que les dieux ne sont pas censés saigner d’après Prométhée. Si la traduction est particulièrement bien trouvée dans ce cas, il faut noter que dans la version originale, la prophétie ne parle pas de sang mais de “chute” de la famille (“the family falls“). La coupure n’est donc pas l’unique signe à prendre en compte, la “chute” correspondant davantage à la perte du statut divin qui risque de frapper les dieux, qui risquent de tomber de leur mont Olympe.

Enfin, “le chaos règne” correspond à la dernière étape de la prophétie : une fois qu’Eurydice et Cénée ont découvert le secret des enfers, le monde des mortels risque de ne plus vénérer les dieux et refuser de passer par le portail filtrant les âmes en eau du Méandre.

Pourquoi la prophétie de Minos est si importante ?

Zeus a besoin de savoir s’il est possible de faire se contredire une prophétie, et décide de prendre Minos en exemple en lui donnant un coup de main. En vain : en le poussant à tuer son fils, le dieu précipite même la réalisation de sa propre prophétie.

La prophétie de Minos offre une revisite du mythe du minotaure : les 7 troyens, groupe de rebelles dans la série, correspond aux sacrifices que le roi de Crète offre tous les 9 ans à sa bête enfermée dans le labyrinthe conçu par Dédale. Thésée n’est pas ici un sauveur, puisqu’il fait partie du groupe de résistants et n’entrera jamais dans l’antre de Glaucus, transformé en monstre. En revanche, il éconduira bien Ari (Ariane), qui finira par attirer l’attention de Dionysos : dans le mythe, Thésée se sert en effet de la fille de Minos pour sortir au labyrinthe, mais finit par abandonner la jeune fille, qui sera retrouvée par le dieu.

En donnant les moyens à Minos de se défaire de sa prophétie qui lui annonce que son premier enfant l’assassinera, Zeus espère échapper à son propre destin. Mais la mort de Glaucus n’y fait rien, car le premier des enfants à respirer de Minos est en fait Ari. En colère après avoir découvert tous les mensonges de son paternel, la jeune femme le poignarde.

De cette manière, la Crète se rapproche toujours plus du chaos que Zeus redoute, en enfonçant le clou sur l’ordre qui “disparaît“, le dirigeant du pays étant décédé.

La fin de Kaos signifie-t-elle l’arrivée d’une saison 2 ?

La fin ouverte de Kaos laisse de nombreuses questions en suspens, mais aucune saison 2 n’a été annoncée à ce stade par Netflix.

On peut ainsi se demander ce qu’il adviendra de plusieurs personnages : que va devenir Ari et va-t-elle rencontrer Dionysos, qui a manifestement été charmé par son caractère bien trempé ? Cénée réussira-t-il à aider Eurydice depuis les enfers ? Que va faire Prométhée, désormais libéré de son supplice ?

On peut aussi se demander ce que signifie l’appel d’Héra en fin de saison : la reine de l’Olympe annonce qu’il est temps de rassembler les troupes, ce qui peut suggérer l’implication d’un autre dieu. Parmi ses rejetons se trouve en effet Arès, dieu de la guerre.

Au milieu du chaos qui s’annonce, on peut en tout cas s’attendre à ce que les dieux s’affrontent : Hadès compte offrir un moyen de renaître aux mortels, une décision qui s’oppose en tous points à la stratégie de Zeus qui veut rester immortel.

De la même manière, le lien entre Dionysos et sa famille divine semble rompu pour de bon : car le roi de l’Olympe a assassiné les abeilles d’Héra parmi lesquelles se trouvait la mère de Dionysos, et s’en est également pris au chaton noir d’Eurydice et Orphée. Or, l’animal portait le nom de Dennis, un autre patronyme de Dionysos : on peut y voir la mort de la partie divine du demi-dieu des mains de son propre père.

La série Kaos est disponible depuis le 29 août 2024 sur Netflix. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.