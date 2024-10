Venom meurt-il dans Venom 3 ? Explication de la fin de The Last Dance

Venom 3 est le dernier film de la saga, et son titre peut inquiéter les fans : les héros meurent-ils à la fin de The Last Dance ? On vous explique la conclusion du long-métrage au cinéma.

Pendant des années, un film solo sur Venom a été coincé dans les limbes du développement, son sort se retrouvant balloté comme une feuille prise dans le vent. Finalement, une nouvelle entrée s’est ajoutée au catalogue des super-héros de Sony en 2018. Et la suite n’a pas tardé, avec Venom: Let There Be Carnage, pour finalement se clore sur le troisième opus de la trilogie dédiée au symbiote, The Last Dance.

C’était déjà annoncé, ce Venom 3 serait le dernier de la série sur Eddie Brock et l’extraterrestre à la langue bien pendue. Mais son titre, qui se traduit littéralement par “La dernière danse“, a de quoi inquiéter. L’expression peut tout et rien dire, et le suspense pourrait vous être insoutenable : Venom et Eddie meurent-ils dans le film ? On vous explique le titre et la fin de Venom: The Last Dance.

Pourquoi le film est-il intitulé The Last Dance ?

Le titre The Last Dance est avant tout une manière de rappeler que Venom 3 sera la dernière apparition du duo au cinéma, et notamment de l’acteur Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock.

Il y a en effet peu de chance qu’on obtienne un Venom 4, même si d’autres histoires de symbiote ne sont pas à exclure pour l’avenir. Mais du côté du duo inconique, les choses sont officiellement terminées.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Venom 3.

Est-ce que Venom meurt dans The Last Dance ?

Oui, Venom meurt après s’être aspergé d’acide pour sauver Eddie et la Terre de Knull et de son armée de Xénophages dans The Last Dance.

Knull a poursuivi Venom et Eddie tout au long du film, envoyant ses sbires Xénophages sur Terre pour récupérer le Codex. En effet, parce que Venom a ramené Eddie à la vie, les deux partagent un lien biologique profond qui crée une clé dont a besoin le vilain.

Malheureusement, les Xénophages peuvent voir la clé lorsque Venom reprend sa véritable forme. La seule manière de la détruire est donc de tuer soit Eddie, soit Venom, ce qui briserait leur connexion. Si les deux refusent au départ de se sacrifier, Venom finit par prendre sa décision lors de l’assaut de la Zone 51 : pour sauver son hôte et détruire les Xénophages, il accepte de mourir.

Explication des scènes post-génériques de Venom 3

Les scènes post-génériques de Venom 3 suggèrent plusieurs suites pour d’autres franchises tirées de l’univers Marvel chez Sony : le retour de Knull, mais aussi d’autres pistes pour des aventures de symbiotes.

La scène mi-générique révèle en effet que Knull est déjà prêt à faire son retour au cinéma. Une telle apparition vient de plus corroborer les dires de la réalisatrice Kelly Marcel auprès d’IGN, lorsqu’elle affirme que “le film introduit Knull, mais ne fait qu’effleurer la surface de son histoire. Les plus grands méchants de films Marvel se développent au fil du temps.” Il faudra donc bien s’attendre à revoir le super-vilain dans de prochains opus. Peut-être même au sein du Marvel Cinematic Universe ?

Venom 3 est disponible dans les salles obscures depuis le 30 octobre 2024. Et pour plus de créatures qui font peur, vous pouvez consulter les 6 films les plus flippants au cinéma pour Halloween, pour frissonner en se faisant une toile.