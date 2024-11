Maximus est-il mort dans Gladiator ? Explication de la fin du film original

Ça fait déjà deux décennies que les les romains de Ridley Scott ont tiré leur révérence sur grand écran, et un petit rappel peut s’avérer nécessaire avant Gladiator II. On vous explique la fin du film original.

Le long-métrage se fiche allégrement des conventions historiques, mais il faut reconnaître que ce n’est pas pour son respect des manuels scolaires que Gladiator plaît : entre l’histoire tragique de Maximus et les scènes d’action passionnantes, le film de Ridley Scott a rencontré un franc succès et certainement encouragé son réalisateur à retenter l’expérience d’un récit historique avec Napoléon. Le cinéaste revient désormais à ses anciens amours et sort l’empire romain de son sommeil de deux décennies pour proposer Gladiator II, au cinéma le 13 novembre 2024 en France.

Un projet qui n’a rien de nouveau, mais qui aura mis du temps avant de trouver le chemin jusqu’aux salles obscures. Un Colisée qui fait peau neuve, des épreuves toujours plus dangereuses et de nouveaux acteurs, ce deuxième opus a beaucoup d’arguments de son côté pour convaincre le public de retourner assister au grand spectacle. Mais un petit rappel du film original ne fera pas de mal avant de découvrir Gladiator II : on vous explique la fin du premier volet.

Gladiator montre la chute de Maximus

La fin de Gladiator est marquée par la mort de Maximus (Russel Crowe), qui succombe à une blessure après avoir planté une lame dans la gorge de Commode (Joaquin Phoenix) lors d’un duel.

United International Pictures

Revenons en 2000. Russel Crowe incarne Maximus, un général romain favori de l’empereur Marc Aurèle (Richard Harris). Aurèle apprécie tellement son chouchou qu’il souhaite qu’il lui succède, affirmant que son propre fils Commode n’est pas taillé pour le rôle. Évidemment, Commode ne l’entend pas de cette oreille et lorsqu’il découvre le pot-aux-roses, le fiston grognon se charge de provoquer la mort prématurée de son père.

Commode se proclame alors nouvel empereur, ce qui entraîne l’arrestation de Maximus par la garde prétorienne. C’est ici que son parcours de héros commence, alors qu’il gravit les échelons en passant de simple gladiateur, combattant dans des tournois locaux pour le divertissement, jusqu’à se retrouver dans le Colisée, où il se bat pour sa liberté.

Mais parce que l’admiration d’Aurèle ne suffit pas, notre combattant obtient en cours de route celle de la foule, qui se prend d’affection pour le noble bagarreur. Guidé par l’ancien gladiateur Proximo (Oliver Reed), il épargne la vie de l’invaincu Tigrix de Gaule (Sven-Ole Thorsen), malgré la désapprobation de l’empereur.

Une décision qui rend Commode fou de rage. Épaulé de l’ancienne amante de Maximus et sœur de Commode, Lucilla (Connie Nielsen), le nouvel empereur s’efforce de préparer une attaque contre son ennemi. Si d’anciens soldats restent fidèles à celui qui était leur général, Maximus est tout de même capturé. On découvre au passage que Lucilla et Maximus ont entretenu une liaison, ce qui a un impact sur la légitimité de Lucius, le neveu de Commode.

Pour regagner le contrôle et l’approbation du peuple, Commode défie finalement Maximus en duel. Le gladiateur est poignardé en amont du combat pour donner un avantage à Commode, mais lui aussi a ses petits tours : grâce à une lame qu’il a cachée au préalable, il parvient à égorger Commode. L’empereur décède avant avant que Maximus se vide de son sang. Ce répit permet au héros de réclamer la réalisation du rêve de Marc Aurèle, en faveur de l’émancipation des gladiateurs.

Son corps est porté hors de l’arène, et il est honoré comme un soldat de Rome. Des figurines représentant sa famille sont placées à l’endroit où il est mort.

Où commence Gladiator 2 ?

Gladiator 2 reprend environ 20 ans après les événements du premier film – et donc après la mort héroïque de Maximus.

Il va de soi que les événements de Gladiator sont amenés à jouer un rôle majeur dans le récit du second opus… mais il faut pourtant noter que presque aucun des personnages originaux ne reviendront. Ce qui reste logique, étant donné l’hécatombe du final de Gladiator qui n’a épargné que peu de ses protagonistes.

On peut cependant noter le retour de Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla, tandis que Derek Jacobi campera à nouveau le sénateur Gracchus, un membre du Sénat qui s’opposait au règne de Commode.

Bien que Rome ait forcément changé en deux décennies, certaines choses restent immuables : un nouveau général, Marcus Acacius, joué par Pedro Pascal, doit assumer son poste important tandis que les empereurs Geta (Joseph Quinn) et Caracalla (Fred Hechinger) sont tout aussi corrompus que Commode… sinon pire.

S’il fallait inscrire le film dans l’Histoire, on pourrait estimer qu’il se déroule vers l’an 211 après J.-C., mais rien ne permet de savoir avec certitude s’il reflétera fidèlement cette période (dans les détails, bien sûr).

Lucius est-il le fils de Maximus ?

Les trailers de Gladiator II confirment que Lucius est le fils de Maximus : le petit garçon du premier opus a désormais bien grandi et tient le rôle principal de la suite au cinéma.

Paramount Pictures

Dans Gladiator, on peut constater que Lucius est présenté comme le neveu de Commode. Officiellement, il est censé être le fils de Lucius Verus, ancien époux de Lucilla avant sa mort. Il convient également de souligner que Lucilla et Commode sont frère et sœur : la volonté de Commode d’obtenir un héritier avec Lucilla a donc de quoi troubler les spectateurs.

Lucilla ayant eu une liaison avec Maximus alors qu’elle était encore mariée, le lien de parenté entre Lucius et l’ancien gladiateur n’a rien de vraiment surprenant. À la fin de Gladiator, la mère envoie son fils loin de Rome, craignant qu’il ne lui arrive quelque chose après les morts de Commode et Maximus. Lorsqu’il revient dans Gladiator 2, c’est sous les traits de l’acteur Paul Mescal.

Où regarder Gladiator en streaming ?

Gladiator est disponible en streaming sur Prime Video. Le film peut aussi être acheté ou loué en version numérique, ou en Blu-Ray/DVD.

Gladiator II sortira au cinéma le 13 novembre 2024.

