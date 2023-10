Explication de la fin horrifique de La Chute de la maison Usher sur Netflix

La série d’horreur Netflix inspirée d’Edgar Allan Poe par Mike Flanagan a tenu tout le monde en haleine. La fin de La Chute de la maison Usher dévoile enfin la sombre vérité sur la renommée et la fortune de la famille Usher.

La dernière série d’horreur de Mike Flanagan reprend l’une des intrigues les plus gothiques de l’écrivain Edgar Allan Poe et la transforme en un thriller plus contemporain, mystérieux palpitant. Roderick Usher (Bruce Greenwood) et sa sœur jumelle Madeline (Mary McDonnell) sont passés de la pauvreté à la célébrité et à la fortune grâce à leur entreprise Fortunato Pharmaceutiques. Mais comment ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est le grand mystère de la série : chaque enfant de Roderick meurt dans des circonstances apparemment explicables mais macabres. Quel secret Roderick et Madeline cachent-ils, qui mérite d’entraîner la chute de la famille, désormais sans héritage ?

Au cœur de la tragédie se trouve une femme mystérieuse nommée Vera (Carla Gugino). Dans le final de La Chute de la Maison Usher, les révélations pleuvent, et on découvre ce que les deux frère et sœur ont fait pour arriver au sommet. Vous vous en doutez, cet article sera bourré de spoilers…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Roderick et Madeline ont passé un marché dans La Chute de la Maison Usher

La fin de La Chute de la Maison Usher révèle que Roderick et Madeline ont conclu un accord lors d’un nouvel an, au début des années 80, avec Vera. Le marché consistait à ne jamais se faire prendre pour ce qu’ils avaient fait à Rufus Wilmot Griswold (Michael Trucco) et à vivre une vie privilégiée.

Tout au long de la série, le public a droit à des flashbacks expliquant la cause de la mort de chacun des enfants Usher, ainsi que le présent de Roderick révélant la vérité à C. Auguste Dupin (Carl Lumbly). Et au cœur de chaque histoire se trouve Vera, la femme mystérieuse que personne ne semble vraiment connaître, sauf Roderick et Madeline. La série profite également desdits flashbacks pour montrer les moyens utilisés par Roderick et Madeline pour s’élever au sein de Fortunato, et le crime qu’ils ont commis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les révélations de l’épisode final de La Chute de la maison Usher sur Netflix

Lors du final, il est révélé aux spectateurs que les protagonistes ont enfermé le patron de Fortunato, Rufus Wilmot Griswold, derrière un mur de briques dans le sous-sol de l’entreprise durant une fête du nouvel an. Cherchant un alibi, frère et sœur se sont ensuite rendus dans un bar qu’ils n’avaient jamais fréquenté auparavant, et y ont rencontré Vera. À la fin de la soirée, les trois sont devenus amis et Vera leur a fait une offre. La jeune femme leur a ainsi proposé la garantie de ne jamais se faire prendre pour leur crime, mais en échange, Roderick et Madeline devraient faire une croix sur la lignée des Usher.

La raison de la mort de chaque enfant Usher résulte de ce contrat signé avec Vera. Elle est une sorte d’incarnation du mal, et n’hésite pas à remplir sa part du marché en éliminant la famille Usher. Tous les enfants de Roderick meurent, y compris sa petite-fille.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Roderick et Madeline meurent-ils à la fin de La Chute de la Maison Usher ?

eike schroter / netflix

La Chute de la Maison Usher se conclut sur la mort chaotique et macabre de Roderick et de sa sœur Madeline, mettant ainsi fin à l’accord passé avec Vera.

À la fin de La Chute de la Maison Usher, l’intrigue remonte juste avant la rencontre d’Auguste avec Roderick dans sa maison d’enfance. Madeline vient boire avec lui au sous-sol et se rend compte que sa boisson a été droguée par son propre frère. Ce dernier est en effet bien décidé à préserver sa précieuse grande sœur telle qu’il l’a toujours idéalisée, et décide la momifier à la manière des pharaons égyptiens, pour lui rendre un hommage digne d’une reine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais pendant sa conversation avec Auguste, des bruits proviennent du sous-sol. Madeline apparaît en piteux état (son frère l’avait tout de même préparée pour un embaumement…) et attaque Roderick.

La maison de leur enfance s’effondre alors autour d’eux, mettant fin à la lignée des Usher. Finalement, Juno (Ruth Codd) héritera de la société, la dissoudra et créera la Fondation Phoenix, œuvrant ainsi pour la réhabilitation d’autres victimes. Arthur Pym (Mark Hamill) sera arrêté pour tous les crimes commis par les Usher et leur société au fil des années. Ne restera alors des Usher que leurs tombes, visitées par la terrible Vera.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que signifient les objets déposés sur les tombes par Vera dans La Chute de la maison Usher ?

netflix

L’incarnation du mal (ou d’une justice morbide) va ainsi laisser Auguste se recueillir sur les tombes de la famille Usher en expliquant au passage le dénouement de l’affaire les concernant. Puis, à son départ, Vera déclamera des vers du poème Esprits des morts d’Edgar Allan Poe tout en déposant des objets sur les pierres tombales des Usher.

Ces objets symbolisent les différents romans et nouvelles adaptés d’Edgar Allan Poe, et avec eux les différents moyens utilisés pour se débarrasser de chaque membre de la dynastie Usher : on peut par exemple citer le collier pour l’épisode intitulé Le chat noir, les deux billes qui avaient servi à remplacer les yeux de Madeline embaumée, ou encore une plume noire pour l’épisode Le corbeau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Corbeau qui viendra d’ailleurs foncer sur la caméra pour conclure la série de Mike Flanagan. Pour de bon ou y aura-t-il une suite ?