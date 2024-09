Explication de la fin de Beetlejuice Beetlejuice : Lydia et Astrid s’en sortent-elles ?

Près de 35 ans après la sortie du premier opus, Tim Burton présente Beetlejuice 2, offrant un retour à l’un de ses vilains les plus iconiques. Mais comment se termine le film ?

Il est question d’une suite depuis bien longtemps : à la sortie du premier Beetlejuice en décembre 1988, on parlait déjà du retour des personnages dans de nouvelles aventures. On a failli avoir droit à un Beetlejuice in Love, mais aussi à un Beetlejuice à Hawaii. Pourtant, aucune de ces propositions n’a trouvé grâce jusqu’à une sortie en salles, et on aurait pu penser que le projet était fini et enterré.

L’article continue après la publicité

Sauf que flirter entre monde des vivants et des morts, c’est justement la spécialité du personnage créé par Tim Burton. Et Beetlejuice 2 est sorti de la tombe pour faire un retour triomphal (et en chansons) dans les salles, ramenant une histoire vieille de plus de 35 ans sur grand écran. Le tout en profitant du casting original tout en lui rajoutant du sang neuf : Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara (mais pas Jeffrey Jones) ont ainsi été rejoints par Jenna Ortega. Nos héroïnes réussissent-elles à échapper à Beetlejuice ? On vous explique comment se termine le film.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers du film Beetlejuice Beetlejuice !

L’article continue après la publicité

Que se passe-t-il à la fin de Beetlejuice 2 ?

À la fin du nouveau film, Beetlejuice est banni du monde des vivants, Lydia et Astrid Deetz semblent trouver un terrain d’entente et se réconcilient, tandis que Delia Deetz est réunie avec son défunt mari Charles dans la mort.

Warner Bros. Entertainment Inc./Parisa Taghizadeh

Comme dans le premier film, Beetlejuice est obsédé par l’idée d’épouser Lydia. Cette dernière accepte l’union, en échange d’un service concernant sa fille : elle veut se débarrasser du petit ami d’Astrid.

L’article continue après la publicité

Beetlejuice trompe donc le garçon, pour mieux le condamner à l’enfer. En échange, il obtient de Lydia qu’elle respecte sa part du marché, ce qui conduit au climax de l’église. Alors que la cérémonie de mariage commence de manière festive, les participants faisant du playback sur ‘McArthur Park‘, les choses finissent par tourner au vinaigre.

L’article continue après la publicité

En effet, Beetlejuice affronte le fiancé de Lydia, Rory (Justin Theroux), mais aussi sa propre ex-femme, la dévoreuse d’âmes Delores (Monica Bellucci).

L’article continue après la publicité

Finalement, c’est Astrid qui règle la situation en utilisant le livre des morts, ouvrant un portail d’où surgissent des vers des sables : les créatures dévorent le duo maléfique. Beetlejuice ne peut de plus pas épouser Lydia, ayant violé une loi des morts-vivants : il se retrouve à nouveau banni dans l’espace où il se trouvait avant d’être invoqué.

Delia meurt de son côté à cause du poison d’un aspic, mais elle connaît une fin heureuse puisqu’elle est réunie avec son défunt mari Charles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Beetlejuice revient-il à la fin de Beetlejuice 2 ?

Oui, Beetlejuice revient à la fin du film, mais sous forme de cauchemars.

2024 Warner Bros. Entertainment Inc.

Lydia et Astrid apparaissent en effet ensemble et heureuses, puis la jeune fille rencontre un jeune homme. Elle l’épouse et tombe enceinte. Mais au moment d’accoucher, ce n’est pas un bébé lambda qui apparaît, mais bien Beetlejuice.

Horrifiée, Lydia est tirée de son sommeil et comprend qu’il ne s’agissait que d’un cauchemar. Elle découvre alors l’antagoniste à côté d’elle dans le lit. L’héroïne se réveille finalement une dernière fois, et on comprend que la séquence n’était qu’un rêve dans le rêve.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film se termine sans offrir de deuxième chance à Beetlejuice : il est donc très peu probable qu’un troisième opus soit prévu, même si rien n’a encore été acté à ce stade.

Beetlejuice Beetlejuice est sorti le 11 septembre 2024 en France.