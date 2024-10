Explication de la fin de Bad Monkey : comment l’épisode 10 prépare la saison 2

Le thriller comique mettant en vedette un ancien détective enquêtant sur la corruption aux Bahamas s’est terminé dans le final de la première saison… qui semble paver la voie pour une éventuelle saison 2.

Vince Vaughn a décroché le premier rôle dans Bad Monkey, incarnant Andrew Yancy, un ancien policier qui gagne désormais sa vie en tant qu’inspecteur de restaurants. Mais le crime refait surface lorsque son ancien partenaire, Rogelio Burton (John Ortiz), l’entraîne dans une mystérieuse enquête.

Inspiré du roman du même nom de Carl Hiaasen et publié en 2013, ce thriller plein de rebondissements se déroule entre les Bahamas et l’archipel des Keys de Floride, où Andrew Yancy s’efforce de faire tomber l’homme d’affaires corrompu Christopher (Rob Delaney) et sa dangereuse petite amie, Eve (Meredith Hagner). Au fil de ses 10 épisodes, la série avance progressivement jusqu’à un final macabre. Une fin qui, en somme, prépare parfaitement une éventuelle saison 2 : on vous explique tout.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Bad Monkey.

Que se passe-t-il à la fin de Bad Monkey ?

La justice frappe les méchants à la fin de Bad Monkey, alors que le héros réussit à lâcher prise pour la première fois de sa vie.

Après avoir tué Gracie en la poussant contre une branche un peu trop pointue, Eve élabore un plan avec Christopher pour récupérer ce qui reste d’argent et s’enfuir pour Londres. Mais au moment de monter à bord de leur bateau, Eve pousse Chris à l’eau et le laisse se noyer.

Yancy la voit s’enfuir et plonge à son tour pour s’accrocher à une corde derrière le bateau. Mais le protagoniste finit par abandonner et lâcher prise, laissant l’antagoniste filer. Elle ne sera pas pour autant hors de danger : le destin la rattrape dans sa villa au Portugal, alors qu’elle s’étouffe avec une carotte et tombe du toit.

Rogelio invite Andrew à se lancer dans une nouvelle affaire à la fin de Bad Monkey, ce qui laisse entendre qu’il y a encore du potentiel pour de nouvelles aventures du héros : peut-être en adaptant le roman Razor Girl ?

La fin est positive pour presque tous les autres personnages impliqués dans l’affaire, qui se mettent en couple et semblent vivre heureux pour toujours, notamment Neville qui sort avec Dawnie et obtient le financement d’une nouvelle maison.

En revanche, Andrew n’a pas droit à un traitement aussi satisfaisant : Rosa, sa petite amie, revient vers lui après une dispute et le couple fait l’amour, mais elle repart finalement pour chercher où se trouve sa place dans sa quête de bonheur, expliquant au protagoniste qu’elle le reverra plus tard. Le héros se retrouve alors au même point qu’au départ, admirant la vue sur la mer, mais seul.

Rogelio débarque alors, comme il l’avait fait au début de la série, et invite le héros à venir jeter un coup d’œil à quelque chose dans sa voiture. Après une hésitation, Andrew accepte : la série suggère alors le début d’une nouvelle aventure.

Si aucune saison 2 n’a été annoncée officiellement à ce stade, il est bon de noter qu’il existe une suite au livre de Carl Hiaasen, intitulée Razor Girl : l’adaptation pourrait ainsi avoir droit à de nouveaux épisodes.

Les 10 épisodes de Bad Monkey sont disponibles sur Apple TV+. Et en attendant une confirmation pour la production d’une éventuelle saison 2, il reste possible de consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.