Explication de la fin d’Alien: Romulus – les xénomorphes risquent-ils de revenir ?

La fin d’Alien: Romulus est un véritable coup de tonnerre aussi terrifiant que cauchemardesque : on vous résume et explique le nouveau film de Fede Alvarez.

Situé entre Alien et Aliens, Romulus raconte une nouvelle histoire centrée sur un groupe de personnages inédits. Bien qu’effectivement lié aux originaux dans une certaine mesure, le long-métrage prend également une direction qui peut surprendre ses spectateurs, jusqu’à atteindre une conclusion entièrement originale – quoique certains pourront y voir des similitudes avec Résurrection.

Dans toute l’existence de la franchise, les séquences finales sont très souvent écœurantes dans le meilleur des cas, déprimantes au pire. Qu’en est-il de la fin d’Alien: Romulus ? On vous explique tout sur la conclusion du petit nouveau de la série initiée par Ridley Scott.

Attention : cet article contient des spoilers du dernier film Alien.

Tout part très vite en vrille dans Alien: Romulus

Que serait un film Alien sans un bon carnage orchestré par les xénomorphes ? C’est exactement ce qui survient dans la seconde moitié de Romulus.

Après l’émergence des facehuggers et le parasitage des pauvres humains qui ont eu le malheur de croiser leur chemin, les aliens ont surgi – toujours de manière très poétique, soit en défonçant os et organes sans la moindre délicatesse. Les chasseurs lâchés, les victimes encore en vie n’ont alors plus beaucoup d’alternative, sinon survivre le plus longtemps possible.

Du côté de l’équipe humaine, le véritable objectif de départ est bien clair : trouver du carburant pour maintenir les cryopodes en état de marche le plus longtemps possible, histoire de plonger dans un sommeil profond. C’est dans cette quête de carburant que les choses dérapent.

Chaque membre de l’équipage a droit à sa fin brutale, à l’exception de trois personnages clé. Rain Carradine (Cailee Spaeny), notre protagoniste, Andy (David Jonsson), son frère synthétique (humain artificiel), et Kay (Isabela Merced), une amie enceinte, sont plus ou moins préservés de la cruauté des scénaristes, du moins jusqu’au grand final.

Avec la disparition du reste de l’équipe, le trio n’a d’autre choix que de planifier son évasion qui peut paraître simple : un ascenseur mène en effet directement à leur vaisseau et leur offrira une sortie de secours rapide. Seul problème, le chemin vers la cabine les force à traverser le plus grand nid de xénomorphes du vaisseau.

Naturellement, c’est au milieu de leur périlleux voyage que le synthétique Andy tombe en panne : immobilisé au sol, il ne peut recevoir l’aide des autres alors que des hordes d’aliens s’apprêtent à déferler sur le groupe. Forcées de fuir, Rain et Kay parviennent à l’ascenseur et commencent leur ascension vers la sécurité et la survie. Sauf qu’à mi-chemin, Rain se ravise.

On ne laisse pas Andy dans un coin

À mi-chemin pour la liberté, Rain décide de ne pas abandonner son frère derrière elle. Elle ordonne à Kay de continuer et l’encourage à retourner seule au vaisseau pour le mettre en pilotage automatique.

Avec un peu de chance, Kay pourrait ainsi se retrouver en stase pour quelques années et espérer être retrouvée dans le futur. De son côté, Rain retourne dans les bas-fonds de l’enfer extraterrestre pour y retrouver Andy, toujours cloué au sol. Elle lui retire sa nouvelle puce de personnalité, ce qui lui permet de revenir à ses anciennes directives, permettant au précédent Andy de revenir à la vie.

Mais la réunion touchante est rapidement interrompue par une bande de xénomorphes venus les saluer. Ensemble, synthétique et héroïne joueront du pistolet pour les abattre un par un, au point de croire naïvement avoir débarrassé le vaisseau de sa plus grande menace. C’est alors que la situation empire en un clin d’œil, quand le générateur de gravité défaillant du vaisseau décide d’entrer en jeu.

Même coupée, la tête du xénomorphe peut encore mordre (et son sang tout désintégrer)

Le sang acide des xénomorphes se retrouve soudain en suspension dans l’air, le vaisseau étant passé en gravité zéro. Il faudra donc une grande prudence de la part du duo pour traverser ce champ de mines flottantes, mais nos héros y parviennent, rejoignant l’ascenseur… pour un ultime affrontement.

De son côté, à bord du vaisseau, Kay est en sécurité mais refuse de partir sans son amie. Elle recourt alors à une injection d’un sérum dangereux. Comme on nous l’a fait comprendre plus tôt, le produit a été mis au point dans le but de faire “avancer” l’humanité en forçant son évolution. En fusionnant de l’ADN de xénomorphe avec d’autres animaux, les scientifiques ont ainsi eu le plaisir de voir les bestioles se régénérer et devenir quasiment invincibles. Mais parce qu’il y a toujours des points négatifs dans ce genre d’expériences, la mutation implique également un comportement plus violent, et la régénération ne dure pas.

Toujours est-il que le produit donne un sacré coup de fouet à Kay, qui profite de sa potion magique pour aller secourir ses amis. Sauf que la jeune femme était enceinte, et n’a donc pas été la seule à profiter du sérum enchanté. Un hybride entre xénomorphe et humain jaillit alors du corps de Kay et sème le chaos dans le vaisseau.

Les joies de la grossesse version Alien: Romulus

Après avoir tué sa mère, la créature blesse gravement Andy avec une coupure parfaitement placée. Ne reste alors plus que Rain pour affronter l’abomination.

Bien que Rain n’ait aucune chance de l’emporter en combat singulier, elle parvient à échapper à la créature en l’attirant vers le bas du vaisseau où elle prévoit de détacher un module pour le lancer dans un champ de débris.

Mais avant qu’elle ne puisse mettre son plan à exécution, du sang acide crée un trou dans le vaisseau et, en un clin d’œil, le contenu du module se retrouve aspiré dans l’espace, Rain incluse. Se tenant tout juste à une corde très providentielle, la jeune femme a droit à une dernière frayeur de l’hybride avant qu’il ne se désintègre et qu’elle ne remonte à bord du vaisseau.

La fin d’Alien: Romulus ouvre-t-elle la voie à une suite ?

La fin du film laisse la porte ouverte à une éventuelle suite, mais rien n’a encore été annoncé à ce stade : il faudra attendre les résultats au box-office, pour voir si un nouvel opus est envisageable par le studio.

Dans le final, Rain peut placer Andy dans un cryopode en lui promettant de le réparer à leur réveil, dans quelques années. La jeune femme envoie ensuite un enregistrement audio avant de se plonger elle aussi dans un profond sommeil. Mais rien ne permet de savoir si notre duo atteint son rêve de se dénicher une jolie place au soleil, le film ne misant pas non plus sur une scène post-générique.

Il faut toutefois compter sur un important détail qui semble avoir été laissé en suspens : il reste en effet des flacons du sérum mortel à bord du vaisseau, qui risquent de parvenir à des personnes mal intentionnées ou juste ignorantes du danger qui les accompagne. En fin de compte, l’avenir d’une nouvelle équipe prête à se faire déchiqueter ou à muter dépendra donc des résultats d’Alien: Romulus au box-office.