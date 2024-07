Explication du film Face à la mer sur Disney+ : la traversée de Trudy a-t-elle vraiment été sabotée ?

En plein milieu de l’été, Disney+ propose de plonger dans l’histoire passionnante de la première traversée de la Manche à la nage par une femme : mais toute l’histoire de Trudy Ederle est-elle vraie dans Face à la mer ?

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris de 2024, on pourrait rire de certains personnages misogynes dans Face à la mer sur Disney+ lorsqu’ils affirment qu’une femme n’est pas faite pour l’effort sportif. C’est pourtant à ce genre de propos que Trudy Ederle, véritable athlète en son temps, a dû faire face. Si la nageuse a bien remporté ses propres médailles il y a tout juste un siècle dans la Ville Lumière, c’est pour un tout autre exploit que son nom est resté dans l’histoire.

Car loin des baignades dans la Seine, c’est vers la Manche que Trudy désirait faire voile. La nageuse a en effet été la première femme à effectuer la traversée du “Channel” comme l’appellent les anglophones, pulvérisant au passage les records masculins en temps et distance. Mais l’exploit avait été précédé par un échec cuisant, qui serait dû à un sabotage selon le film Face à la mer : l’histoire de Trudy Ederle. La nageuse a-t-elle vraiment été la victime de son entraîneur Jabez Wolffe ?

Le film Face à la mer : l’histoire de Trudy Ederle est-il tiré de faits réels ?

Le film Face à la mer est bien tiré de l’histoire vraie de Trudy Ederle, mais certains passages diffèrent des rapports des journaux de l’époque.

À commencer par le récit de la nage de New-York au New Jersey, censé convaincre un investisseur d’offrir tout le nécessaire pour la traversée de la Manche. Si dans le film, Trudy met moins de trois heures pour réaliser son exploit, il lui faut 7 heures et 11 minutes dans la réalité – ce qui n’en reste pas moins une prouesse sportive !

Vient ensuite la question des sabotages. En effet, le film dépeint un portrait très sombre de l’entraîneur Jabez Wolffe avant même que le projet de la traversée ne devienne concret : il est déjà le coach de l’équipe féminine de natation lors des JO de Paris en 1924, et semble déjà tout faire pour empêcher les nageuses de se préparer correctement à leurs épreuves, ce qui expliquerait leurs résultats “médiocres” (malgré quelques médailles).

Lorsque Trudy Ederle tente sa première traversée, on voit son coach Wolffe se démener pour la faire échouer : il la sous-alimente lors des entraînements, puis tente de la disqualifier en essayant de la toucher alors qu’elle a entamé l’épreuve. Enfin, il lui fait boire un thé après y avoir ajouté des somnifères.

Savoir si ces faits sont réels est délicat. Lorsqu’elle est interrogée la première fois sur sa défaite, Trudy Ederle explique avoir bu trop souvent la tasse à cause d’une mer agitée. Quand elle retourne aux États-Unis, son association sportive lui demande des comptes, son échec ayant des répercussions sur la bataille des femmes pour se faire reconnaître dans le domaine du sport de haut niveau. C’est là que Trudy Ederle change de version et met tout sur le dos de son entraîneur Jabez Wolffe, qui l’aurait volontairement affaiblie avant la traversée. Ses propos auraient cependant été démentis par des témoins présents lors de l’essai, notamment une nageuse expérimentée.

À noter toutefois que la mysoginie dans le sport à l’époque n’a en rien été inventée par le film. Ainsi, lorsque sa seconde tentative s’est achevée sur un succès, Trudy Ederle a encore une fois été la cible de papiers virulents : les journaux anglais et français ont remis en question son exploit, n’acceptant pas l’idée qu’une femme puisse réussir la traversée, et encore moins qu’elle le fasse en battant le record détenu par un homme. Difficile donc de démêler le vrai du faux et de savoir à qui donner raison, à une époque où la parole d’une femme, sportive qui plus est, avait aussi peu d’impact.

D’autres détails en revanche ont été modifiés de manière évidente pour les besoins du scénario. Par exemple le délai entre les deux traversées : alors que le film nous montre une Trudy capable de retenter l’expérience dans les jours qui suivent son échec, il aura en réalité fallu une année entière avant qu’elle ne puisse se lancer à l’assaut du Channel. Elle perd également le soutien de son association, contrairement à ce qu’on nous montre dans le long-métrage, où nageuse et entraîneuse restent en bons termes. La directrice de l’association va jusqu’à crier à la fenêtre un encouragement : “Swim, Trudy, swim !” (“nage, Trudy, nage“) Et non, il ne s’agit pas d’une référence à Forrest Gump, mais à la vraie participation de Trudy Ederle dans un autre film, intitulé Swim Girl Swim.

Enfin, là où Face à la mer sous-entend que la deuxième traversée s’est faite en petit comité, l’histoire vraie semble plutôt pencher pour un événement très couvert par la presse. D’après certaines sources, Gaumont aurait même affrété un bateau pour suivre l’exploit, et ainsi rapporter des images devenues précieuses depuis.

Pourquoi les nageurs s’enduisent-ils de graisse dans Face à la mer : l’histoire de Trudy Ederle ?

Les nageurs s’enduisent d’un mélange de différentes graisses dans le film Face à la mer pour se protéger du froid et des éventuelles piqûres de méduses.

La Manche étant souvent très froide et la traversée pouvant s’éterniser, il faut être paré à toute éventualité, y compris aux changements soudains de la météo. De plus, comme on peut le voir dans le film, il arrive que des obstacles comme des bans de méduses surgissent. Le nageur devant déjà lutter contre les courants et ayant parfois une visibilité amoindrie dans l’eau selon les conditions, il est souvent impossible de contourner de telles difficultés. À défaut d’éviter toute douleur due aux piqûres, le mélange sert au moins à la minimiser.

Trudy Ederle et son entraîneur Bill Burgess sont-ils en couple dans Face à la mer ?

Non, Trudy Ederle et Bill Burgess ne sont pas en couple dans Face à la mer.

Il est même possible que la nageuse ne soit en réalité pas intéressée par les hommes. D’après les archives, la jeune femme a affirmé avant d’entamer sa traversée qu’elle avait hâte de rejoindre le Channel, et le considérait même comme la seule figure masculine avec laquelle elle était “prête à flirter“.

Face à la mer : l’histoire de Trudy Ederle est disponible sur Disney+ depuis le 19 juillet 2024. Et si vous cherchez d’autres histoires palpitantes dans lesquelles vous immerger, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.