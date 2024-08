Alien vs Predator est-il canon ? Explication et théories sur le spin-off

Avec la sortie d’Alien : Romulus cette semaine, nous nous posons une question qui taraude les fans de cette franchise culte depuis longtemps : Alien vs. Predator est-il canon ?

La série de films Alien a débuté avec le chef-d’œuvre d’horreur de Ridley Scott en 1979, suivi par Aliens, le retour de James Cameron en 1986.

Deux suites directes ont suivi sous la forme d’Alien 3 (1992) et Alien, la résurrection (1997), et Scott est ensuite revenu à la franchise avec Prometheus (2012) et Alien: Covenant (2017).

Mais en cours de route, il y a eu un crossover qui a commencé comme une blague dans Predator 2 (1990), puis a été transformé en un comics et un jeu vidéo très populaires, avant d’arriver sur grand écran. Ici, nous expliquons comment ces films s’intègrent dans l’univers plus large d’Alien.

Alien vs. Predator ne sera jamais canon

Alien vs. Predator n’est pas canon. Bien que le film présente des Facehuggers et des Xénomorphes, il ne fait pas partie de la franchise Alien officielle.

Voici comment le scénariste-réalisateur Paul W.S. Anderson perçoit Alien vs. Predator (souvent abrégé sous le sigle AVP), via une interview de 2004 avec la BBC : « AVP n’essaie pas d’être Alien ou Aliens, et il n’essaie pas d’être Predator. Ce sont des films géniaux. L’impact que ces créatures ont eu sur le public a été immense.

« Mais 26 ans plus tard, et après des dizaines de comics, tout le monde sait à quoi ressemble l’Alien. Il faut faire quelque chose de différent avec, et faire un film légèrement différent. Donc, d’une certaine manière, nous faisions définitivement un film Alien et Predator, mais différent de celui que les autres réalisateurs avaient fait. »

Anderson a pris soin de ne pas empiéter sur la franchise Alien, il s’est donc assuré que son scénario reste cohérent avec les films de la saga.

S’exprimant auprès de Movie Magic (via Wikipédia), Anderson a déclaré : « Vous ne pouvez pas avoir un alien se promenant en ville maintenant, car cela aurait été écrit et tout le monde le saurait. Il n’y a donc rien dans ce film qui contredit quoi que ce soit qui existe déjà. »

Mais Alien vs. Predator fournit une histoire pour les créatures éponymes… que Ridley Scott a choisi d’ignorer complètement dans le film Prometheus de 2012. Ainsi, une fois que Scott et les scénaristes Jon Spaihts et Damon Lindelof ont montré l’origine des aliens à l’écran, toute idée qu’AVP soit canon a été balayée.

Où se situe AVP dans la chronologie d’Alien ?

Alien vs. Predator est sorti en 2004, soit entre la quadrilogie originale de 1979 à 1997, et l’itération plus récente de 2012 à 2017, ainsi qu’Alien : Romulus en 2024.

Voici la chronologie de tous les films dans la franchise :

Alien vs. Predator — 2004

Aliens vs. Predator: Requiem — 2004

Prometheus — 2089/2093

Alien: Covenant — 2104

Alien, le huitième passager — 2122

Alien : Romulus — environ 2142

Aliens, le retour — 2179

Alien 3 — 2179

Alien, la résurrection — 2381

Opinions et théories de fans

Non seulement Ridley Scott considère AVP comme n’étant pas canon, mais il n’a même pas vu le film. Lors de son entretien avec Empire dans la vidéo ci-dessus, ils ont demandé au réalisateur s’il avait regardé Alien vs. Predator.

« Non », répond-il immédiatement, suivi de rires. « Je n’ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas franchir ce pas. »

À l’inverse, lors d’une interview en 2006, le réalisateur d’Aliens, le retour a avoué quant à lui être fan, avec Cameron déclarant : « Pour moi, [Alien vs. Predator] était Frankenstein contre le Loup-Garou. C’était Universal qui prenait ses actifs et commençait à les opposer les uns aux autres… puis j’ai vu Alien vs. Predator, et c’était en fait plutôt bien. Je pense que des cinq films Alien, je le classerais troisième. »

Cependant, si le film ne fait pas partie de la franchise Alien, il existe une théorie selon laquelle il est canon pour les films Predator. Après tout, le concept a été lancé avec une blague en arrière-plan dans Predator 2, où un crâne d’alien peut être aperçu à bord du vaisseau Predator.

« Alien vs. Predator est en effet canon au sein de la franchise Predator mais se situe dans son propre univers séparé de celui d’Aliens », affirme un fil de discussion sur Reddit. « Les Predators sont liés à l’histoire humaine, comme le montre la scène de flashback dans AVP. Les Predators ont fourni des connaissances aux humains et, en échange, ont exigé des sacrifices pour cultiver l’espèce Alien pour la Chasse. »

La théorie des fans continue : « P1 et P2 suggèrent fortement que les Predators sont profondément connectés avec les humains et l’histoire de la Terre, ce qui correspond directement à l’intrigue d’AVP. »

« AVP1 et AVP2 ne sont pas connectés d’aucune manière à la franchise Alien mais sont en effet des spin-offs canons de la franchise Predator. Ils existent simplement dans des univers/chronologies similaires mais séparés. »

Le très canon Alien : Romulus est actuellement en salle. Pour en savoir plus sur le nouveau film, voici la raison du titre, et s’il est nécessaire de voir les autres films Alien avant de voir Romulus.