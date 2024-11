Comment s’inscrire à 1, 2, 3 soleil, le Squid Game avec Inoxtag, Maghla et Just Riadh ?

Alors que la saison 2 de Squid Game se prépare pour sa sortie en décembre, les trois streamers français invitent les fans à participer à un 1, 2, 3 soleil grandeur nature : on vous explique tout.

La série coréenne Squid Game avait tout cassé à sa sortie en 2021, entraînant ses personnages dans des jeux enfantins grandeur nature et surtout mortels. Mais s’il fallait retenir une épreuve en particulier, beaucoup choisiraient le fameux 1, 2, 3 soleil survenu dès le premier épisode, et révélant l’effroyable vérité derrière la compétition dans laquelle Gi-hun et compagnie se retrouvent piégés.

On sait déjà que le jeu et sa poupée emblématique reviendront dans la saison 2 de Squid Game le 26 décembre 2024, mais Netflix a décidé de prendre un peu d’avance en proposant à son public français d’en faire l’expérience : aux côtés des streamers Maghla, Just Riadh et Inoxtag, les fans pourront tenter de remporter la partie géante qui se déroulera sur les Champs-Élysées. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les différentes sessions de l’événement 1, 2, 3 soleil sur les Champs et comment s’y inscrire.

Les candidats ont jusqu’au 26 novembre 2024 à midi pour s’inscrire sur le site officiel de l’événement 1, 2, 3 soleil sur les Champs.

Pour participer, il faut avoir plus de 18 ans, et être disponible le 1er décembre de 12h à 17h. Le formulaire de participation demande également les tailles des candidats, afin de leur fournir le célèbre uniforme de Squid Game. Les joueurs peuvent choisir entre deux sessions : la première leur permet de sélectionner un capitaine d’équipe parmi les streamers Maghla, Just Riadh et Inoxtag, tandis que la session 2 permet de participer sans capitaine d’équipe. À noter que la participation à l’événement est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Le formulaire aboutira à un tirage au sort, dont les résultats seront dévoilés le 26 novembre à 13h : les heureux titulaires du ticket d’entrée au jeu seront contactés par mail ou SMS.

À noter qu’en tout, 423 participants seront sélectionnés pour la session 1, contre 421 pour la deuxième session. Des chiffres intéressants, si l’on considère que les jeux nécessitent 456 joueurs : on peut ainsi s’attendre à ce que l’événement inclue également des guests, probablement parmi d’autres streamers et Youtubeurs.

Et en attendant les résultats du tirage au sort et la diffusion de 1, 2, 3 soleil sur les Champs, la saison 1 de Squid Game est intégralement disponible sur Netflix.