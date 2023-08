L’Exorciste : Dévotion : Date de sortie, trailer, casting, intrigue et plus

À seulement quelques semaines du retour de l’une des plus grandes franchises de l’histoire de l’horreur, voici tout ce que nous savons sur L’Exorciste : Dévotion, incluant sa date de sortie, sa bande-annonce, son casting, son intrigue et plus encore.

L’Exorciste a débarqué sur les écrans en 1973 et a changé le cinéma à jamais. Réalisé par le regretté William Friedkin, et écrit par William Peter Blatty (d’après son propre roman), le film est rapidement devenu un phénomène mondial. Avec un budget de seulement 12 millions de dollars, L’Exorciste a rapporté plus de 400 millions de dollars, devenant à l’époque le film d’horreur le plus rentable jamais réalisé. Il a ensuite engendré une série de suites et de contrefaçons.

Et ce mois d’octobre, nous aurons droit à un tout nouveau film L’Exorciste, grâce à David Gordon Green, qui a récemment relancé la franchise Halloween.

Voici alors tout ce que nous savons sur L’Exorciste : Dévotion.

Quand va sortir L’Exorciste : Dévotion ?

L’Exorciste : Dévotion va sortir le 11 octobre 2023. Ce film est prévu pour être le premier d’une trilogie, avec “L’Exorciste : Deceiver” prévu pour le 18 avril 2025. Aucune date n’est encore fixée pour le troisième volet.

Y a-t-il une bande-annonce pour L’Exorciste : Dévotion ?

Oui, voici la bande-annonce officielle de L’Exorciste : Dévotion :

Suite directe du film original, le film voit Ellen Burstyn reprendre son rôle de Chris MacNeil, aux côtés d’un nouveau casting. David Gordon Green réalise à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Peter Sattler, tandis que Jason Blum produit via son label de genre Blumhouse.

Casting de L’Exorciste : Dévotion

Voici le casting de L’Exorciste : Dévotion, incluant les acteurs principaux et les personnages qu’ils interprètent (lorsqu’ils sont disponibles) :

Leslie Odom Jr. dans le rôle de Victor Fielding

Lidya Jewett dans le rôle de d’Angela Fielding

Olivia Marcum dans le rôle de Katherine

Ellen Burstyn dans le rôle de Chris MacNeil

Ann Dowd dans le rôle de la voisine de Victor et Angela

Jennifer Nettles dans le rôle de la mère de Katherine

Norbert Leo Butz dans le rôle du père de Katherine

Intrigue de L’Exorciste : Dévotion

Voici le synopsis officiel du nouveau L’Exorciste : “Victor Fielding a perdu sa femme encore enceinte lors d’un tremblement de terre en Haiti 12 ans plus tôt. Depuis, il élève seul leur fille Angela qui a vu le jour malgré cette terrible catastrophe. Mais quand Angela et son amie Katherine, disparaissent dans les bois, pour n’en revenir que trois jours plus tard totalement amnésiques, une série d’évènements plus atroces les uns que les autres va confronter Victor à la quintessence du mal. Totalement désemparé il va essayer de retrouver la seule personne encore en vie qui ait assisté à ce genre d’atrocités : Chris MacNeil.“

L’Exorciste : Dévotion sera à l’affiche le 11 octobre.