Le petit nouveau de Netflix fait sensation sur la plateforme de streaming. Mais l’histoire du film est-elle tirée de faits réels ?

Parfois, un petit film sort de nulle part sur Netflix et fait sensation. C’est le cas de Nowhere, qui a tenu en haleine les spectateurs. Les péripéties de Mia, une femme enceinte qui fuit son pays et se retrouve seule et prisonnière d’un conteneur à la dérive, a tenu les spectateurs en apnée.

Diffusé par le géant du streaming depuis le 29 septembre, ce thriller international a rapidement été salué pour sa manière d’aborder la fuite horrifique d’un couple depuis l’Espagne. Mais une question demeure : le scénario a-t-il puisé son inspiration dans une histoire vraie ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Est-ce que Nowhere sur Netflix est une histoire vraie ?

Eh non ! Les événements du film Nowhere de Netflix sont complètement fictifs. Mais ils rappellent évidemment des situations tragiques bien existantes.

Bien que certains des éléments puissent en effet rappeler des drames tristement réels et actuels dans l’intrigue, comme la fuite vers un lieu sûr par des moyens dangereux voire mortels, l’histoire spécifique de Mia a été inventée pour les besoins du film.

Selon Netflix sur son site Tudum, le réalisateur de Nowhere, Albert Pintó, a déclaré qu’il voulait que l’histoire de Mia paraisse la plus réaliste possible pour les spectateurs :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“[L’histoire de Mia est] brute et émotionnelle, vous pourrez vous retrouver immergé dans le drame de notre protagoniste et ne plus jamais parvenir à vous détacher d’elle. Pour ressentir sa douleur et sa joie aussi près que possible, pour vivre la survie dans notre propre peau.”

De par l’apparence du monde de Nowhere et le régime totalitaire qui a pris le contrôle de l’Espagne, tout indique que les événements se déroulent en fait dans un parallèle dystopique de notre présent. Le film commence dans un pays sans nom, mais la majeure partie se déroule en mer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’après l’actrice de Nowhere, le film ne parle pas des noyades tragiques en mer

EMILIO PEREDA / NETFLIX

L’actrice Anna Castillo expliquait lors d’une interview avec ES Euro : “Les gens qui meurent tous les jours en mer, c’est terrible. Mais ce film ne parle pas de ça. (…) Nowhere est une réalité dystopique. Le régime totalitaire sert à mettre le personnage en contexte et à comprendre ce que fait cette fille en fuite dans un conteneur.“

Elle ajoutait également : “Je pense que je mourrais si c’était moi là-bas. Mia est dans une situation très difficile parce qu’elle porte le poids de sa culpabilité. Si cela ne tenait qu’à elle, elle abandonnerait plus d’une fois durant le film. Mais son bébé dépend d’elle et cela signifie qu’elle ne peut pas flancher et doit puiser sa force dans des réserves insoupçonnées pour se battre jusqu’au bout.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nowhere est disponible sur Netflix depuis le 29 septembre 2023.