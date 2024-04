Tout ce qu’on sait sur Equalizer 4 : peut-il y avoir un 4ème film ?

Voici tout ce que nous savons sur un quatrième film Equalizer, qui pourrait marquer la dernière apparition de Denzel Washington dans le rôle de Robert McCall.

C’est dans un Home Mart de la ville de Boston que l’on a d’abord pu découvrir le héros de la série de films Equalizer, basée sur la célèbre série éponyme des années 80. On y suit les péripéties de Robert McCall, un ancien Marine et agent de la DIA (Defense Intelligence Agency) qui aspire à une vie tranquille, mais qui sera amené malgré lui à s’attaquer à la mafia russe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Considéré comme l’un des meilleurs films de Denzel Washington, le premier opus de 2014 a été un énorme succès, et ce malgré des critiques assez mitigées. Il a néanmoins rapporté environ 200 millions de dollars au box-office mondial, ce qui a conduit à sa suite pleine d’action sortie en 2018.

Equalizer 3, le “dernier chapitre” de la saga sorti dans nos salles en août 2023, a également rencontré un franc succès depuis son arrivée sur les plateformes de streaming, étant disponible sur Netflix dans de nombreux pays du monde (et disponible depuis avril 2024 sur Canal+ en France). Mais après ce troisième volet, certains pourraient alors se poser la question suivante : y aura-t-il un Equalizer 4 ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Est-ce qu’Equalizer 4 est prévu ?

Selon Antoine Fuqua, le réalisateur de la trilogie, il est peu probable qu’il revienne pour Equalizer 4.

Sony Pictures

Fuqua avait déclaré ceci auprès de Digital Spy : “Je dirais que non. Je pense que c’est fini.” Cela fait suite aux commentaires de Denzel Washington durant le CinemaCon 2023, déclarant [via ET] : “Pour moi, c’est la fin. Ce n’est peut-être pas la fin, ils pourraient en faire un autre, mais pour moi, c’est terminé.”

Cependant, Antoine Fuqua avait précédemment déclaré qu’il envisagerait de revenir pour un quatrième film, mais seulement si Denzel Washington reprenait son rôle. “Je crois que ce serait le dernier. Nous en avons parlé ainsi. Mais on ne sait jamais,” avait-t-il dit à Total Film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’y a pas de date de sortie pour Equalizer 4 étant donné que le film n’est pas prévu.

Étant donné les intervalles de 4 à 5 ans entre les précédents volets, nous devrons probablement attendre encore quelque temps avant d’avoir droit à un autre film, que ce soit avec Washington dans le rôle de McCall ou qu’il s’agisse d’un préquel.

Nous mettrons cet espace à jour avec toute nouvelle information.

Quel pourrait être le casting d’Equalizer 4 ?

Nous n’avons pas de casting officiel pour Equalizer 4, car il n’a pas été annoncé.

CBS

Si cela se produisait, peut-être que Washington pourrait reprendre son rôle, à moins que ce ne soit un préquel ou un tout autre personnage reprenant le flambeau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a aussi une autre possibilité : une sorte de crossover avec la série télévisée The Equalizer, le reboot de la série éponyme qui a débuté en 2021 sur CBS, et où l’on retrouve Queen Latifah dans le rôle de Robyn McCall. Les personnages ne sont pas liés, du moins pour l’instant, mais la star américaine s’était déjà exprimé sur les possibilités d’une réunion des deux univers.

“Cela dépend de D. C’est vraiment entre lui et Antoine. Évidemment, je l’adore. J’ai le plus grand respect pour lui. Ce qu’il a fait avec les films a été incroyable, et je serais plus qu’heureuse de me connecter avec lui à n’importe quel niveau. C’est un peu comme ça entre nous,” avait-elle déclaré à Variety.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Alors, qui sait ce qui va se passer ? Qui sait ce qui pourrait arriver, mais, j’ai hâte de voir ce qu’il va faire, car je sais quand il est dans la zone, il est vraiment dans la zone. Je vais continuer à faire Robyn McCall à la télévision et à le laisser faire la version cinématographique de McCall ; je sais que nous allons tous les deux continuer à donner le meilleur de nous-mêmes.”

Le créateur de la série, Andrew Marlowe, avait également dit à Decider que “ce n’est pas quelque chose dont nous avons vraiment parlé… nous sommes en train de créer notre propre univers. Y a-t-il le potentiel pour qu’il puisse y avoir un univers croisé à l’avenir ? Nous ne l’avons certainement pas exclu.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la série a des priorités différentes. “Pour nous, il s’agit vraiment de construire cette série et cette identité autour de Robyn McCall et d’être très spécifiques à une série où Queen incarne le cœur de celle-ci,” a-t-il ajouté.

Quelle pourrait être l’intrigue d’Equalizer 4 ?

Il n’y a pas d’histoire prévue pour Equalizer 4, mais un préquel explorant l’époque durant laquelle McCall était un Marine pourrait être intéressant.

Le troisième film se termine avec McCall se retirant de sa vie de vengeance et de justice dans le sud de l’Italie. La mafia a été démantelée, et personne n’a besoin de son aide. Il a enfin trouvé la paix qu’il cherchait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, une partie de l’histoire concerne des terroristes syriens qui vendaient de la drogue à la mafia pour financer leur terrorisme. Et maintenant ils n’ont plus d’acheteur, on peut imaginer qu’ils seront un peu ennuyés. Ainsi, un quatrième film pourrait les voir arriver sur les côtes italiennes pour se venger de McCall.

Il a également noué une nouvelle amitié avec Emma Collins (Dakota Fanning), la fille de Susan et Bill Plummer, ses anciens collègues de la DIA. Et si elle avait besoin de son aide pour une affaire nécessitant ses compétences particulières ? Quelque chose qui sort des sentiers battus, quelque chose de violent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et puis il y a la possibilité d’un préquel, qui ouvrirait une autre facette du passé de McCall. Nous pourrions ainsi voir son temps en tant que Marine, ou l’une des centaines sinon des milliers d’opérations confidentielles qu’il a dû mener.

C’est tout ce que nous savons sur Equalizer 4. En attendant, découvrez également la liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.