L’épisode 1067 de One Piece révèle une vérité majeure sur le Siècle Oublié

Le récent épisode de One Piece présente la défaite de Big Mom et la fin de son ère. Alors que l’épisode se conclut, la série révèle une vérité importante sur le Siècle Oublié.

L’arc du Pays de Wano est un véritable bonheur pour tous les fans de One Piece. Si les combats présentés dans cet arc sont tous incroyablement puissants, les fans apprennent également diverses vérités sur certains personnages et le Siècle Oublié.

Alors que Big Mom goûte à la défaite face à Trafalgar Law et Eustass Kid, la série va continuer de suivre le combat entre Luffy et le Roi des Bêtes, Kaido. Cependant, un autre allié de la famille Kozuki rejoint la bataille à Wano avant cela.

Bien que cet allié ne combatte pas directement contre Kaido et son armée, son existence est d’autant plus importante puisqu’il révèle une vérité majeure sur le Siècle Oublié dans l’épisode 1067 de One Piece.

Que révèle l’épisode 1067 de One Piece sur le Siècle Oublié ?

Alors que Big Mom perd finalement la bataille, Kozuki Momonosuke sent la présence de Zunesh, l’ancien éléphant connu pour être vivant il y a plus de 1000 ans. Momonosuke révèle que Zunesh était un compagnon de Joy Boy et a commis un crime il y a plus de 800 ans. Pour ce même crime, Zunesh a été condamné à marcher pour l’éternité et ne peut rien faire d’autre à moins qu’on ne lui ordonne le contraire.

Jusqu’à présent, les fans connaissent très peu de choses sur Joy Boy du Siècle Oublié. C’était un guerrier de la libération. Par conséquent, il a dû jouer un rôle important à cette époque. Cependant, en plus de la princesse sirène, Joy Boy avait un autre allié, Zunesh.

Zunesh est l’une des créatures les plus anciennes et les plus puissantes de la série. Il ne parle qu’avec Momonosuke et entre à Wano pour l’aider. La présence de l’éléphant est importante à Wano car il annoncera le retour de Joy Boy dès que Luffy éveillera son fruit du démon et en révélera la véritable nature.

One Piece est actuellement diffusé sur Crunchyroll.