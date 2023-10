Où et quand regarder la saison 2 de The Eminence in Shadow ?

The Eminence in Shadow fait son grand retour dans une saison 2 cette semaine. Où et à quelle heure peut-on trouver les épisodes ? On vous dit tout.

Lancée en 2022, The Eminence in Shadow est une série animée isekai et fantasy qui a très vite trouvé son public. Adaptant un light novel signé Daisuke Aizawa, l’histoire explore les thèmes de la réincarnation et d’un nouveau monde.

La première saison adapte les tomes 1 et 2 du light novel, en 20 épisodes. La saison 2, qui reprend le 4 octobre, se concentrera sur l’aventure de Cid Kagenou et de Shadow Garden à travers la ville sans loi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce lieu désolé est gouverné par trois puissants dirigeats, sous une lune écarlate. Cid est attiré par Blood Queen, une ancienne vampire endormie depuis des décennies. On vous dit où et comment regarder la saison 2 de The Eminence in Shadow.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La série sera diffusée dès le 4 octobre à 22h30 JST, soit dès 15h30 pour le public français. Les nouveaux épisodes seront disponibles tous les mercredis. La deuxième saison est prévue pour 12 épisodes, contrairement à la première qui en comptait 20.

“The Eminence in Shadow saison 2 : les images et un trailer de l’épisode 1 ! Le premier épisode sera diffusé le 4 octobre et s’intitulera “La ville sans loi”“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour découvrir ces nouveaux épisodes, c’est sur ADN que ça se passe. Quant à ceux qui auraient besoin d’un petit rappel, la saison 1 y est également disponible.