Y aura-t-il une saison 5 d’Emily in Paris ? Tout ce qu’on sait sur la suite de la série Netflix

La dolce vita l’a emporté sur la vie parisienne : Emily va-t-elle revenir pour une saison 5 de la série Netflix ?

Vous la quittez des yeux l’espace d’un instant, et tout a changé dans la vie d’Emily : voilà que l’américaine a abandonné sa vie parisienne pour bouleverser à nouveau ses habitudes. Nouvel emploi, nouveau partenaire, et surtout nouveau pays : Emily in Paris pourrait bien se renommer Emily in Italy après la partie 2 de la saison 4.

Et alors que le final est sorti en septembre 2024, les fans de l’adepte de la mode peuvent s’interroger sur la suite de ses aventures : à présent que Gabriel et son étoile Michelin ont revêtu un aspect plus platonique pour la demoiselle, c’est Marcello qui s’est approprié toute son attention. Pour combien de temps ? Y aura-t-il une saison 5 de la série Netflix ?

Y aura-t-il une saison 5 d’Emily in Paris ?

Oui, il y aura bien une saison 5 d’Emily in Paris : la nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux de Netflix le 16 septembre 2024.

En revanche, aucune date de sortie n’a encore été précisée par la plateforme de streaming, qui s’est contentée d’un “prochainement“. En se fiant au rythme adopté par la série jusqu’ici, on peut estimer qu’il faudra deux années avant de retrouver la vie à l’italienne d’Emily.

Quelle peut être l’intrigue de la saison 5 ?

L’intrigue de la saison 5 n’a pas encore été annoncée à l’heure actuelle.

Giulia Parmigiani/Netflix

Auprès de nos confrères de Dexerto.com, le créateur de la série Darren Star avait laissé entendre que des “intrigues surprenantes” pourraient refaire surface si la série était renouvelée : “Il y a quelques intrigues potentielles qui ont été introduites dans les saisons précédentes et qui pourraient réapparaître à l’avenir… dans la saison 5,” a-t-il ainsi expliqué. “Ce sera une surprise pour les nouveaux épisodes.“

Si le créateur et son équipe ont déjà des plans pour la saison 5, rien n’a été encore confirmé à propos de l’intrigue. Et il faut croire que même l’actrice Lily Collins est tenue dans l’ignorance à l’heure actuelle, comme elle l’avait déjà indiqué auprès d’ExtraTV : “Il faudra attendre la saison 5 pour le découvrir, donc je prie pour que nous obtenions enfin l’accord et que nous puissions explorer davantage l’Italie. Ce serait tellement amusant d’en découvrir plus sur la ville et le pays, et voir ce que Marcello a à apporter à Emily.“

Quel casting pour la saison 5 ?

On peut s’attendre à ce que les personnages principaux reviennent dans la saison 5 : Emily et Marcello vont goûter à la dolce vita, tandis que Gabriel pourrait bien prendre son billet pour les rejoindre.

netflix

Retrouvez ci-dessous le casting que l’on peut espérer à ce stade pour la saison 5 d’Emily in Paris :

Lily Collins dans le rôle d’Emily

Eugenio Franceschini dans le rôle de Marcello

Ashley Park dans le rôle de Mindy

Lucas Bravo dans le rôle de Gabriel

La série Emily in Paris peut-elle être renommée Emily in Rome ?

Il y a peu de chances que la série soit renommée Emily in Rome : Netflix a en effet annoncé la saison 5 d’Emily in Paris. Le fait de ne pas modifier le titre peut ainsi signifier que la capitale française ne soit pas encore tout à fait abandonnée par l’héroïne.

Giulia Parmigiani/Netflix

Après que Mindy soit revenue de sa visite chez Emily à Rome, elle fait part à Gabriel et Alfie de la nouvelle situation professionnelle de sa meilleure amie. L’information ébranle Gabriel, qui évitait déjà les avances de Geneviève, la nouvelle employée de l’agence Grateau.

Le couple se sépare dans l’épisode 6 de la saison 4 après un incident de ski qui pousse Emily à bout. Tous deux se disputent à propos de problèmes de communication, Gabriel restant lié à Camille et à leur bébé – qui n’existe pas en réalité.

Dans les dernières minutes de l’épisode 10, on voit Gabriel apparaître à la porte d’un endroit qui pourrait être le nouvel appartement italien d’Emily. Mais en vérité, l’homme est en fait allé voir Mindy, espérant obtenir d’elle des informations sur la nouvelle adresse italienne d’Emily.

À l’insu de la jeune protagoniste, la course paraît désormais lancée pour la ramener à Paris. Mais avec un nouveau projet à Rome et Marcello dans l’équation, Emily acceptera-t-elle vraiment de revenir ?

En attendant des nouvelles d’Emily in Paris, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.