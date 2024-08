Toutes les chansons de la saison 4 d’Emily in Paris

On l’entend avant même de la voir : quelles musiques accompagnent l’héroïne d’Emily in Paris dans la saison 4 ?

Les lumières, les jeux, la romance : la capitale française rayonne à l’internationale depuis toujours, au point d’être parfois idéalisée à l’excès. Et plutôt que d’essayer d’en dresser un portrait plus réaliste, Netflix a pris le parti d’un rêve éveillé pour sa série à succès Emily in Paris. Mais que serait un bon défilé de mode dans les rues de la ville sans une bande son adéquate ?

Car la ville de Paris ne résonne pas que du son de la Marseillaise et autres hymnes pour l’été 2024. Pour ceux qui voudraient savoir quels sont les morceaux qui rythment les épisodes de la saison 4 d’Emily in Paris sur Netflix, on vous propose la liste détaillée des titres et des artistes qui les interprètent.

La liste des chansons de la saison 4 d’Emily in Paris

La saison 4 d’Emily in Paris propose de nombreux morceaux différents pour les abonnés Netflix, dont un thème musical composé par James Newton Howard et une bande originale gérée par Gabriel Mann.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste détaillée de toutes les chansons de la partie 1 de la saison 4 d’Emily in Paris :

Chansons de l’épisode 1 :

“Chat dans la nuit” par Dopamoon & Romain Muller

“Love Is in the Air” par John Paul Young

“Encore” par Dopamoon & Napkey

“Paris Yeye Girl” par Bea Parks & Jack Lake

“Visons” par Temple

“Bolide” par Warner Chappell Production Music

“Off” par Les Filles & Christopher

“3 Bikinis (feat Davide Loi) [French Dance Version]” par Vegomatic

“Fais comme si” par Yan Wagner

“Billet pour Paris” par Le Couleur

“Buddy” par Grand Voyage

“Make you move” par Camp Claude

Chansons de l’épisode 2 :

“Grave” par Juniore

“À la nage” par UTO

“Rendez-vous (feat Sofia Bolt)” par Fantasydub

“Let her go” par Lucasv & Isaac Delusion

“Side of You (feat Laumé)” par Zimmer

Chansons de l’épisode 3 :

“Get Up and Run” par PO1

“Butterfly” par Léonie Pernet

“Heart of Glass” (version française)

“Chat dans la nuit” par Dopamoon & Romain Muller

“Hot Summer (feat Venessa Jackson)” par Bellaire

“Dancing in the Moonlight” (version française)

La première partie de la saison 4 d’Emily in Paris est sortie le 15 août 2024, et la suite arrivera en septembre. D’ici-là, vous pouvez toujours aller voir du côté des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.