Emily in Paris Saison 4 : Le calendrier de sortie des épisodes

Netflix a lâché les premiers épisodes de la saison 4 d’Emily in Paris, mais quand sortira la partie 2 ? On vous détaille le calendrier de sortie de la série.

Paris, ses jeux olympiques, ses croissants, et… Emily ? C’est en effet reparti pour des défilés de mode dans une ville lumière idéalisée. L’héroïne d’Emily in Paris frappe encore en revenant pour une saison 4 sous l’égide de Netflix, mais tous les épisodes ne sont pas tous disponibles en même temps.

Tout n’est pas rose pour la jeune femme, qui peine à se remettre des incidents survenus dans la saison 3 avec Camille et Gabriel. Sauf que la vie à la capitale ne permet aucune pause, forçant l’héroïne à se reprendre rapidement pour mener à bien les nombreux projets qui l’attendent, de l’Eurovision aux étoiles Michelin. Les premiers épisodes de la saison 4 sont sortis sur Netflix le 15 août, mais la suite se fait encore attendre : on vous explique le calendrier de sortie d’Emily in Paris.

Quand sortiront les prochains épisodes de la saison 4 d’Emily in Paris ?

La partie 2 de la saison 4 d’Emily in Paris sortira sur Netflix le 12 septembre 2024 à 9h du matin.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé de sortie des épisodes de la saison 4 d’Emily in Paris :

Partie 1 : Épisodes 1 à 5 – 15 août 2024

Partie 2 : Épisodes 6 à 10 – 12 septembre 2024

Netflix présente sa nouvelle saison avec ce résumé : “Après les événements dramatiques du mariage malheureux entre Camille et Gabriel, Emily perd pied. Elle éprouve des sentiments forts pour deux hommes, mais Gabriel attend un bébé de son ex, et les pires craintes d’Alfie à son sujet et au sujet du chef se confirment.“

“Au travail, Sylvie doit affronter un dilemme épineux concernant son passé pour préserver son mariage tandis que l’équipe de l’agence Grateau fait face à des changements de personnel. Mindy et le groupe se préparent pour l’Eurovision, mais lorsque les fonds s’épuisent, ils sont obligés de faire des économies. L’alchimie entre Emily et Gabriel est indéniable alors qu’ils collaborent pour l’obtention d’une étoile Michelin pourtant, deux secrets de taille menacent de défaire tout ce dont ils ont rêvé.“

