Emily in Paris est-elle adaptée d’un livre ? Explication des origines de la série Netflix

Netflix est un habitué des adaptations : La Chronique des Bridgerton ou Heartstopper en sont de parfaits exemples. Qu’en est-il d’Emily in Paris ?

Emily in Paris a tous les ingrédients d’une excellente comédie romantique. Une jeune femme plongée dans un travail glamour et étrangère dans la ville des amoureux et des lumières, plusieurs prétendants, et des personnages secondaires excentriques… tous les éléments sont réunis, et on en retrouve de nombreux qui coïncident avec la romance littéraire qui occupe les tendances.

Et alors que la saison 4 d’Emily in Paris n’a fait qu’ajouter de nouvelles strates à la complexité des relations de l’héroïne qui s’installe à Paris – et en Italie -, une question persiste chez les fans : la série Netflix est-elle une adaptation d’un roman, et si c’est le cas, où peut-on le retrouver ?

Quelles sont les origines de la série Emily in Paris sur Netflix ?

La série Emily in Paris n’est pas adaptée d’un livre : il s’agit d’une invention originale de Darren Star, le créateur de Sex in the City.

La plateforme de streaming rompt ainsi avec ses habitudes, après l’adaptation de romans pour ses séries les plus appréciées. Un peu comme La Chronique des Bridgerton tirée des livres de Julia Quinn, qui l’a emporté haut la main devant d’autres séries de grande ampleur cet été, ou Le Problème à 3 Corps du roman de Liu Cixin qui a obtenu son renouvellement après une sortie en 2024.

Au départ, Emily in Paris a été développée par Star et était réservée à Paramount+. Finalement, Netflix a pu en récupérer les droits en 2018, sortant les épisodes sur sa plateforme de streaming.

Le concept d’un personnage américain bouleversant ses habitudes pour vivre dans la capitale française et se retrouver plongé dans des intrigues amoureuses n’a rien de nouveau. C’est même un concept que l’on retrouve dans de nombreux formats, et à toutes les époques : c’est par exemple le thème de la composition musicale Un Américain à Paris de George Gershwin de 1928, ensuite adaptée sur grand écran par Vincente Minnelli en 1951.

La saison 4 d’Emily in Paris s’est terminée en septembre 2024, mais pas de panique : l’héroïne reviendra bien pour une saison 5.