Echo est-elle une mutante dans le MCU ? Explication de ses capacités

La nouvelle mini-série du MCU est sortie, et beaucoup de fans se demandent si le personnage principal, Echo, est une mutante à la manière des X-Men.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) vient d’entamer son année 2024 avec une courte série diffusée sur Disney+. Et elle est clairement l’une des histoires les plus sombres proposées à ce jour, probablement parce qu’elle suit une anti-héroïne, Echo.

La série montre Maya Lopez, ancienne cheffe malentendante de la mafia, alors qu’elle échappe à Wilson Fisk alias Kingpin (ou le Caïd), qui est aussi son oncle adoptif, alors que tous deux ont une altercation plus ou moins mortelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la protagoniste n’est plus seule dans son récit, le MCU ayant ouvert la porte à d’autres personnages d’autres franchises, et on peut s’interroger : compte-t-elle parmi les mutants, à la manière des X-Men ? On vous explique tout.

Echo est-elle considérée comme une mutante dans le MCU ?

Non, Echo n’est pas considérée comme une mutante dans le MCU.

Dans son histoire, tant dans Hawkeye qu’Echo, Maya est une personne “ordinaire” qui utilise ses sens affûtés pour combattre les menaces car elle est malentendante, ce qui ne la désavantage pas.

Une situation qui est complètement en accord avec son homologue des comics, car Maya est l’un des rares personnages amérindiens qui ne sont ni mutants ni membres des X-Men.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’Echo n’a pas de capacités surnaturelles, comme les fans peuvent le voir dans le premier épisode de la mini-série : Maya entretient un certain lien avec ses racines Choctaw, qui lui permet d’établir une sorte de contact avec ses ancêtres.

Dans l’épisode 1, on nous apprend que la première tribu Choctaw vivait sous terre jusqu’à ce que leur premier guerrier courageux s’avance pour boire à leur bassin d’eau “interdite” et acquière des capacités surnaturelles.

Ce bassin d’eau ressemble étrangement au lac Kahhori, dans lequel a plongé l’actrice canadienne Devery Jacobs, lors de son épisode solo dans la saison 2 de What If… ?.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que ces deux personnages viennent de tribus différentes, les pouvoirs issus de ces deux sources d’eau sont presque identiques, car ils offrent une force surhumaine, une agilité hors normes et le pouvoir de communiquer avec les ancêtres.

Maya, alias Echo, peut ne pas être une mutante traditionnelle dans le Marvel Cinematic Universe, mais elle s’est distinguée en étant l’une des seules héroïnes amérindiennes de cet univers.

La mini-série Echo est intégralement disponible en streaming sur Disney+.