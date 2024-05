Dune Prophecy : tout ce qu’on sait sur la série préquelle des films de Villeneuve

L’univers en pleine expansion de Dune s’élargit encore davantage, alors que HBO Max s’apprête à plonger dans les origines de la mystérieuse sororité Bene Gesserit avec la prochaine série Dune : Prophecy.

Les livres originaux et les films Dune décrivent les Bene Gesserit comme un ordre redoutable qui a façonné la politique et le fonctionnement interne de l’Empire pendant des siècles. Les fans ont pu en avoir un premier aperçu dans le film Dune de David Lynch en 1984, mais ils ont aussi pu en avoir une vision plus approfondie grâce au diptyque de Denis Villeneuve, avec Dune : Deuxième Partie qui est sorti en salle en début d’année et qui a rapidement dominé le box-office mondial.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Basé sur les livres, les fans verront un nouveau côté des Bene Gesserit et jusqu’où elles sont prêtes à aller pour maintenir l’ordre et le contrôle, avec la nouvelle série HBO Max.

Si les fans pensaient qu’il valait mieux éviter de prendre les Bene Gesserit à la légère dans les films, la série explorera les personnages et leurs Maisons comme jamais auparavant. Voici donc tout ce que Dune : Prophecy a à offrir.

De quoi parle la série Dune : Prophecy ?

Deux sœurs Harkonnen se lancent dans un voyage pour lutter contre les forces qui menacent l’humanité, conduisant à la création d’une secte connue sous le nom de Bene Gesserit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série est inspirée du roman La Communauté des sœurs (ou Sisterhood of Dune en VO) de Brian Herbert (le fils de Frank Herbert) et Kevin J. Anderson, qui raconte le soulèvement de ce groupe. Dune Prophecy se déroule 10 000 ans avant les événements de la chronologie principale de Dune et l’histoire de Paul Atréides et son ascension en tant que Muad’Dib.

Comme les fans le savent, les Bene Gesserit sont intégrées dans de multiples facettes de l’univers en ce qui concerne l’Empire et ses grandes Maisons. Grâce à un entraînement mental et physique, elles possèdent des pouvoirs uniques et cherchent à guider l’humanité vers des buts qui leurs sont propres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Les Bene Gesserit m’ont toujours fasciné », avait précédemment déclaré Villeneuve, comme rapporté par Variety. « Centrer une série autour de cet ordre puissant de femmes semblait non seulement pertinent et inspirant, mais aussi un cadre dynamique pour la série télévisée. »

Selon les livres et les films Dune, les Bene Gesserit cherchent à créer le Kwisatz Haderach, étant alors l’aboutissement d’un programme génétique millénaire. Une sœur entraînée a la capacité de sélectionner le sexe d’un enfant à naître dans l’espoir qu’il devienne le prochain Kwisatz Haderach. Elles possèdent également la clairvoyance et sont capables d’utiliser la Voix, un mystérieux pouvoir qui peut contrôler l’esprit des autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dune Prophecy explore l’expansion du contrôle de cette sororité à travers l’Empire et son histoire.

Casting de Dune : Prophecy

Emily Watson jouera le rôle de Valya Harkonnen, leader de la sororité dans Dune : Prophecy. Vous pouvez consulter la liste complète du casting ci-dessous :

Olivia Williams dans le rôle de Tula Harkonnen

Jodhi May dans le rôle de l’Impératrice Natalya

Sarah-Sofie Boussnina dans le rôle de la Princesse Ynez

Shalom Brune-Franklin dans le rôle de Mikaela

Faoileann Cunningham dans le rôle de la Sœur Jen

Aoife Hinds dans le rôle de la Sœur Emeline

Chloe Lea dans le rôle de Lila

Travis Fimmel dans le rôle de Desmond Hart

Mark Strong dans le rôle de l’Empereur Javicco Corrino

Jade Anouka dans le rôle de la Sœur Theodosia

Chris Mason dans le rôle de Keiran Atréides

Les fans ont peut-être été surpris d’apprendre que les personnages principaux de la série sont les ancêtres des méchants Harkonnen des films. La série remontera loin dans la lignée de l’Empire et nous rencontrerons l’Empereur Javicco Corrino.

Dune Prophecy mettra également en vedette Josh Heuston, Edward Davis, Tabu et Jihae dans des rôles récurrents. Villeneuve devait initialement réaliser et produire le pilote avec Jon Spaihts en charge de l’écriture du scénario. Cependant, il semblerait que la réalisation soit maintenant prise en charge par Anna Foerster, John Cameron et Richard J. Lewis, avec Diane Ademu-John supervisant la salle des scénaristes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série Dune : Prophecy est attendue pour l’automne 2024, mais aucune date de sortie exacte n’est encore fixée.

Dune Prophecy a été commandée en 2019 en tant que spin-off des films de Villeneuve, après que Legendary Entertainment ait remporté les droits télévisuels et cinématographiques de Dune en 2016. Le tournage a commencé à Budapest et en Jordanie en 2022 et s’est terminé en décembre 2023.

Contrairement aux films de 3 heures, Dune Prophecy sera une série relativement courte, étant alors constituée de six épisodes, et sera disponible sur le service de streaming HBO Max.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Teaser de Dune : Prophecy

Il n’y a pas encore de bande-annonce complète, mais HBO a publié le premier teaser de Dune : Prophecy le 15 mai 2024.

Avec l’arrivée imminente de la série et la suite des films de Villeneuve envisagée avec Dune Messiah, il vaut mieux se familiariser avec l’arbre généalogique des Harkonnen et des Atréides, car la franchise semble bien partie pour perdurer encore quelque temps.

Mais en attendant, voici notre sélection des meilleurs films et des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.