De quel livre la série Dune : Prophecy est-elle l’adaptation ?

La série Dune : Prophecy rouvre les portes de l’univers de science-fiction aux fans, mais elle n’est pas tout à fait une adaptation du roman de Frank Herbert : on vous explique tout.

Le roman Dune de Frank Herbert était autrefois considéré, à juste titre, comme inadaptable. Le célèbre projet de 14 heures d’Alejandro Jodorowsky s’est effondré sous le poids de son ambition, tandis que le film de David Lynch en 1984 a souffert de sa volonté de trop condenser le monument de science-fiction en un seul long-métrage. Mais la quête de la parfaite adaptation n’a jamais vraiment cessé : on peut ainsi compter sur celles de la chaîne Syfy pour le petit écran, plus ou moins réussies, pourtant c’est surtout le travail de Denis Villeneuve qui a payé au cinéma.

Les deux œuvres sont visuellement époustouflantes, et restent compréhensibles malgré leur densité, rendant ainsi hommage au matériau d’origine. Et c’est sans compter le troisième opus de Dune, déjà en travaux. Fort de ce succès, Warner Bros a saisi l’opportunité de présenter une série préquelle pour étendre un peu plus l’univers de l’épice. Dune : Prophecy a commencé sa diffusion le 18 novembre 2024, mais ne s’appuie pas tout à fait sur le roman Dune de Frank Herbert. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’adaptation et sa place dans le canon des films.

Quel livre est adapté dans la série Dune Prophecy ?

La série Dune : Prophecy est l’adaptation du roman La Communauté des Sœurs de Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Il s’agit du premier tome de la trilogie Dune, les origines.

Le livre se déroule 83 ans après la Bataille de Corrin, alors que Faykan Butler règne sur l’univers en tant que premier Empereur de l’Imperium. De son côté, Vorian Atréides (la première personne à porter le nom Atréides dans l’histoire de la Maison) se détourne de la politique, et Raquella Berto-Anirul fonde le Bene Gesserit, devenant la première Révérende Mère de l’ordre.

C’est là qu’intervient Valya Harkonnen. Elle a deux objectifs : rétablir la domination de sa famille et se venger de Vorian Atréides, qu’elle estime responsable du malheur des siens.

La série Dune : Prophecy s’écarte du roman La Communauté des Sœurs

Il est important de noter que, bien que La Communauté des Sœurs ait servi de base à Dune : Prophecy, la série présente quelques différences notables dès son premier épisode.

HBO

Par exemple, tandis que Raquella est à l’origine du Bene Gesserit dans les livres, la série semble mettre davantage l’accent sur les efforts de Valya Harkonnen et de sa sœur Tula. Même le résumé officiel de la série insiste sur le fait qu’elle “retrace les origines de la mystérieuse organisation religieuse connue sous le nom de Bene Gesserit, à travers l’histoire de deux sœurs Harkonnen amenées à lutter contre les forces du mal qui menacent l’avenir de l’humanité.“

On peut également remarquer que la production HBO introduit Javicco Corrino et l’Impératrice Natalya, deux personnages créés spécialement pour l’occasion, et qui n’apparaissent pas dans le livre original.

Pour ScreenRant, Jordan Goldberg, l’un des producteurs exécutifs de Dune : Prophecy, a affirmé qu’il s’agissait d’”une adaptation en quelque sorte fidèle de La Communauté des Sœurs.” Le producteur a ajouté : “Cette trilogie raconte une histoire qui continue dans les deux autres livres. Naturellement, nous nous appuyons également sur ces deux tomes pour raconter notre histoire. Mais nous avons aussi l’opportunité de raconter un nouveau récit, absent des livres, qui porte sur le rôle de Valya Harkonnen à la tête de la sororité.“

Comme on peut s’y attendre de la part de Dune, les liens entre les différents livres sont complexes : La Communauté des Sœurs est le 17e roman de la franchise, mais sa place dans le canon fait débat auprès des lecteurs.

warner bros.

Frank Herbert, l’auteur original de Dune, a écrit six volumes :

Dune

Le Messie de Dune

Les Enfants de Dune

L’Empereur-Dieu de Dune

Les Hérétiques de Dune

La Maison des mères

L’auteur est décédé en 1986. Mais treize ans plus tard, son fils Brian Herbert et l’auteur de science-fiction Kevin J. Anderson ont relancé la franchise.

Tous deux ont commencé avec la trilogie Avant Dune (La Maison des Atréides, La Maison Harkonnen, La Maison Corrino), qui pose les bases du premier livre et explore les histoires des personnages.

Viennent ensuite la trilogie Dune, la genèse (La Guerre des Machines, Le Jihad butlérien, La Bataille de Corrin) et la série Légendes de Dune (Paul le prophète, Le Souffle de Dune, Princesse de Dune), avant que ne soit lancée Dune, les origines, qui débute avec La Communauté des Sœurs.

HBO/Warner Bros.

D’autres romans ont suivi, les deux écrivains contribuant largement à étendre toujours plus loin l’univers créé par Frank Herbert. Mais une telle contribution n’a jamais cessé de susciter des réactions mitigées : là où certains lecteurs apprécient l’expansion de Dune, d’autres estiment que les romans manquent de profondeur ou d’une richesse narrative qui justifierait cette participation.

On peut surtout noter que leur interprétation du Jihad butlérien est ce qui crée le plus la controverse au sein de la communauté de fans. Tel que décrit dans les romans, il s’agit d’un conflit et d’une révolte contre les ordinateurs, en particulier les machines capables d’imiter la pensée humaine.

Ces machines pensantes ont finalement été interdites, tout comme l’utilisation ou la création de tout appareil “fait à l’image de l’esprit humain“. L’événement, bien que mentionné dans les romans de Frank Herbert, a été critiqué pour le développement auquel il a droit dans les extensions, les fans estimant qu’il a été simplifié à l’excès en une bataille à la Terminator, opposant l’homme aux machines.

La série Dune : Prophecy est-elle canon aux films Dune ?

La série Dune : Prophecy s’intègre au canon de l’univers initié par les films de Denis Villeneuve, qui a d’ailleurs été impliqué dans la production des épisodes.

HBO/Max

Le réalisateur a en effet été consulté, bien que de manière plus limitée que prévu. Denis Villeneuve devait ainsi réaliser et produire le pilote, avec le concours du showrunner Jon Spaihts. Mais après des critiques concernant le manque de créateurs féminins et le travail jugé médiocre de Jon Spaihts sur la série, Legendary Television a pris la décision de le remplacer par Alison Schapker (Diane Ademu-John ayant également été engagée comme co-showrunner avant de devenir productrice exécutive).

La production du film Dune : Deuxième Partie s’est intensifiée au même moment, et Denis Villeneuve a dû faire un choix. Le cinéaste a donc décidé de se concentrer sur le long-métrage avec Zendaya et Timothée Chalamet.

Comme l’a expliqué Jordan Goldberg : “Denis a sa propre franchise sur laquelle il travaille en ce moment, ainsi que ses propres projets. Il nous a vraiment laissé la liberté de trouver comment mettre en avant les nouveaux personnages et les nouveaux mondes, ce qui est excitant dans l’histoire que nous racontons, car nous sommes en dehors d’Arrakis et nous avons l’occasion de visiter de nouveaux endroits.“

Le producteur exécutif continue : “Mais il reste une source d’inspiration pour ce qu’il a accompli, nous permettant de viser ce genre d’expérience immersive à grande échelle. Nous avons eu un casting et une équipe exceptionnels, et nous avons tout donné pour le rendre à l’écran, ce qui se ressent.“

Le premier épisode de Dune : Prophecy a été diffusé sur Max le 18 novembre 2024. Et pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.