Dune Prophecy : Comment Orry et Paul Atréides sont-ils liés ?

L’épisode 3 de Dune Prophecy a révélé l’union malheureuse entre Tula et une famille nomade soudée, dont Orry Atréides, membre d’une lignée longue et complexe qui se rattache à Paul.

Dune a peut-être inspiré Star Wars, mais son univers est bien plus complexe… et contesté. La série HBO va même plus loin en adaptant un roman, La Communauté des Sœurs de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, qu’une partie de la communauté de fans considère comme étranger au canon de l’œuvre de Frank Herbert. Or, le monde que l’auteur original a créé n’a pas été très longtemps montré à l’écran, et même les longs-métrages de Denis Villeneuve n’ont en réalité fait qu’en effleurer la surface.

C’est dans ce contexte que Dune Prophecy introduit de nouveaux personnages, et l’épisode 3 s’intéresse à des personnes liées au passé de Tula et Valya. Parmi elles, Orry Atréides se distingue clairement. L’arbre généalogique des Atréides et des Harkonnen est aussi long que complexe dans Dune, mais il faut justement y voir une conséquence de leur très longue lignée, se comptant en milliers d’années. Dans ce cas-là, qui est vraiment Orry par rapport au héros Paul Atréides, de Dune ?

Attention : la suite de cet article peut contenir des éléments susceptibles de spoiler l’épisode 3 Dune Prophecy.

Orry Atréides est un oncle éloigné de Paul de Dune

En suivant la lignée de Paul Atréides, Orry Atréides se présente techniquement comme son grand-oncle… mais il est difficile de déterminer exactement combien de générations les séparent.

Car Dune Prophecy se déroule principalement un peu plus de 10 000 ans avant la naissance de Paul Atréides. L’écart est énorme, et compte tenu de la complexité de l’univers de Dune dans l’œuvre étendue de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, c’est presque un miracle qu’il soit possible d’établir et documenter une quelconque lignée.

Toutefois, un fan investi (Flashmac2010) a créé un arbre généalogique titanesque qui retrace (en grande partie) la lignée qui réunit Paul et Orry. Orry y apparaît comme le frère de Willem Atréides, l’arrière-arrière-arrière-petit-fils de Vorian Atréides, fondateur de la Maison Atréides et premier membre de la famille à la représenter dans l’organisation politique du Landsraad.

Certaines lacunes apparaissent, dissimulant sans trop de surprise les noms de différents héritiers en plus de 10 000 ans, mais le résultat reste le même : la lignée va bien jusqu’à Paul Atréides, très certainement descendant de Willem Atréides, le frère d’Orry – décédé après sa demande en mariage auprès de Tula Harkonnen.

Qu’advient-il d’Orry Atréides dans l’épisode 3 de Dune Prophecy ?

Orry Atréides est assassiné par Tula Harkonnen dans l’épisode 3 de Dune Prophecy.

Après la mort de Griffon, le frère de Tula et Valya, vraisemblablement tué par Vorian Atréides, les deux sœurs prennent des chemins différents… mais avec le même objectif en tête : celui de se venger. Tandis que Valya rejoint la Communauté des Sœurs et jure de restaurer la réputation des Harkonnen, Tula s’intègre dans un clan nomade des Atréides et devient la compagne d’Orry.

Si leur relation semble d’abord possible et heureuse, d’autant plus que Tula paraît davantage acceptée par les nomades que par sa propre famille, la conclusion de l’épisode 3 est sans appel : la jeune femme était là depuis le début pour frapper les Atréides. La famille entière est décimée sous le coup du poison, à l’exception d’un jeune enfant qu’elle laisse s’échapper.

Dune Prophecy n’a pas terminé de dévoiler de nouvelles informations sur l’univers de science-fiction : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

