Explication de la fin de l’épisode 3 de Dune Prophecy : les Harkonnen ripostent

Dune Prophecy continue de révéler peu à peu ses secrets : que fait Tula dans l’épisode 3 et qu’est devenue Lila ? On vous explique tout.

L’univers de Dune a toujours eu la réputation d’être inadaptable à l’écran, et beaucoup de réalisateurs s’y sont cassé les dents, d’Alejandro Jodorowsky à Arthur P. Jacobs, en passant par la version vieillissante de David Lynch. Mais Denis Villeneuve a su prouver que le monde iconique de science-fiction n’était pas voué à rester dans les pages des livres de Frank Herbert, et le succès a clairement été au rendez-vous pour les deux premiers opus de ce qui sera une trilogie.

Mais la complexité du monde inventé par Herbert et prolongé par son fils Brian Herbert et son acolyte Kevin J. Anderson demeure parfois trop grande, et nombreux sont les spectateurs qui peuvent se retrouver démunis devant les épisodes du tout nouveau projet de HBO, Dune : Prophecy. La série continue de raconter l’histoire de La Communauté des Sœurs, entraînant son public dans les intrigues politiques et les souvenirs des Grandes Maisons, et l’épisode 3 révèle de nouveaux mystères : qu’a fait Tula aux Atréides ? Qu’advient-il de Lila après son Agonie ? On vous explique l’épisode 3.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 3 de Dune Prophecy.

Valya se découvre un pouvoir lorsqu’elle est enfant et sauve son frère de la noyade : sa voix parvient à Griffin et le force à sortir de l’eau.

La jeune femme peine à maîtriser sa particularité, mais son entraînement au sein de la Communauté des Sœurs lui permet d’exercer un contrôle poussé sur son propre corps, et donc à faire évoluer sa capacité à exercer son autorité sur les autres.

Dans les livres Dune, la Voix fonctionne en utilisant des harmoniques bien précis, qui influent directement sur le système nerveux de l’interlocuteur. Se retrouvant prédisposé à obéir ou être convaincu, l’autre bouge alors selon la volonté de la personne qui ordonne. Il est toutefois possible de résister, grâce à un entraînement mental poussé.

Les Sœurs ne sont pas les seules à pouvoir utiliser la Voix, mais l’entraînement rigoureux auquel elles sont confrontées dès leurs premières années de formation les prédispose à maîtriser cette capacité. Dans la trilogie Dune, les origines de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, ce n’est en revanche pas Valya qui maîtrise la Voix la première, mais la Mère Supérieure Raquella.

Que fait Tula aux Atréides ?

Tula approche les Atréides en séduisant l’un d’eux, Orry, avant d’empoisonner une grande partie de la famille durant une chasse organisée par les membres.

La jeune femme agit de la sorte pour se venger de ceux qu’elle estime coupables de la mort de son frère, qui avait voulu discuter avec Vorian Atréides, héros de guerre capable de disculper les Harkonnen des accusations de désertion lors de la bataille de Corrin contre les Machines pensantes. Malheureusement, Griffin périt et Valya et Tula blâment les Atréides pour sa mort.

Pour tuer les Atréides, Tula utilise un poison trouvé dans les entrailles d’animaux, qui a déjà fait ses preuves sur un cheval blessé qu’il fallait abattre, faute de pouvoir le soigner. Le choix du poison révèle les différences entre les deux familles : là où les Atréides privilégient la force physique, les Harkonnen, plus faibles, se tournent vers des méthodes nécessitant une certaine réflexion pour survivre.

Que fait Tula à Lila ?

Tula compte réparer les dommages que l’Agonie a causé au cerveau de Lila en injectant une dose d’un mélange d’épice dans son corps maintenu artificiellement en vie.

On découvre ainsi que le Bene Gesserit abrite en son sein une machine pensante, intelligence artificielle devenue interdite depuis la guerre qui a eu raison de son espèce. L’IA qui se trouve au cœur de la Communauté des Sœurs permet également de comprendre pourquoi les Mères Supérieures sont les seules à avoir accès à l’index génétique, et pourquoi Raquella a préféré Valya à sa petite-fille Dorotea, qui n’aurait pas approuvé le fait d’utiliser une machine pensante après s’être tournée vers des idéologies prônant l’humain et son esprit comme supérieurs à tout le reste.

À la demande de Tula qui profite de l’absence de Valya, la machine devra injecter la dose correcte d’épice pour ramener Lila à la vie, après que l’Agonie ait eu raison d’elle. Car si le corps peut être artificiellement retenu en vie, l’esprit n’est pas revenu de l’épreuve qui aurait permis à la jeune postulante de devenir directement une Révérende Mère.

Dans les romans, les Sœurs commencent à utiliser un mélange d’épice avec l’évolution du Bene Gesserit, mais il y a un revers à une telle utilisation : bien que leur permettant d’atteindre des niveaux de conscience toujours plus poussés, le mélange les rend dépendantes, ce qui les dessert lorsqu’elles ne peuvent plus contrôler la circulation de l’épice au sein de l’Imperium.

Elles se retrouvent alors à la merci de celui qui aura mis la main sur la précieuse ressource, comme c’est le cas dans L’Empereur-Dieu de Dune, alors que le fils de Paul Atréides les force à s’accrocher à leur allocation l’épice.

Dune Prophecy est loin d’être terminée : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.