Explication de la fin de l’épisode 2 de Dune Prophecy : qu’est-ce que l’Agonie ?

Dune continue son épopée à travers les débuts du Bene Gesserit et les manœuvres politiques de l’Imperium : qu’est-ce que l’Agonie ? Qu’est-ce qu’une acolyte ? On vous explique tout sur l’épisode 2.

Le succès des films de Denis Villeneuve a ouvert la voie à d’autres adaptations, et Warner n’a pas attendu longtemps avant de proposer une série reprenant l’œuvre littéraire initiée par Frank Herbert et poursuivie par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Dune : Prophecy a démarré le 18 novembre 2024, et dès le premier épisode, les questions ont commencé à pleuvoir pour tenter de comprendre cette nouvelle itération de l’univers de science-fiction sur laquelle beaucoup de réalisateurs se sont cassé les dents.

L’article continue après la publicité

L’épisode 2 ne fait pas exception lui non plus : alors que l’intrigue a déjà eu droit à son exposition, les personnages continuent de manigancer chacun à leur façon, et les événements ne cessent de prendre une tournure inquiétante. Après la mort d’un prince et d’une sœur, Valya doit prendre les choses en main si elle veut perpétuer le grand œuvre de l’ancienne Mère Supérieure Raquella. Et au milieu des histoires tortueuses, on peut s’interroger sur certains points : qu’est-ce que l’Agonie et le Fléau de Rossak ? Qu’est-ce qu’une acolyte au sein de la communauté des sœurs ? Qui est Shai-Hulud ? On vous explique l’épisode 2 de Dune : Prophecy.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 2 de Dune Prophecy.

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que l’Agonie dans Dune : Prophecy ?

L’Agonie de l’épice est une épreuve que les sœurs doivent passer pour espérer devenir des Révérendes Mères.

HBO

L’épreuve de l’Agonie est inspirée d’un épisode de la vie de la Mère Supérieure Raquella, héroïne de guerre qui s’est retrouvée infectée par le Fléau de Rossak. Mais au lieu d’en mourir, la guerrière a pu modifier la structure de son corps pour lui permettre de s’adapter, et a dès lors accédé à la mémoire des ses ancêtres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les acolytes ne sont pas tenues de passer l’épreuve, mais ne pourront pas évoluer si elles refusent de s’y soumettre. Il faut cependant que les sœurs passent par une longue préparation, car l’injection de poison est mortelle et requière la capacité de modifier son propre corps. Là où la demande de Valya est exceptionnelle, c’est que Lila n’est pas encore acolyte alors que Tula lui fait passer l’épreuve : la jeune fille n’est encore que postulante et n’a pas terminé son entraînement.

Lorsque le Fléau de Rossak est administré à la sœur, cette dernière doit recomposer les cellules de son corps pour lutter contre le poison. On dit que l’épreuve est une agonie une seule fois : soit la sœur meurt durant le processus, soit elle en “renaît” changée à jamais – et, au passage, immunisée au poison.

L’article continue après la publicité

Mais la difficulté de l’Agonie ne repose pas uniquement dans la reconstruction du corps de la sœur face au poison. Dans Dune : Prophecy, les candidates doivent aussi affronter les souvenirs de leurs mères, qui ne se montrent en aucun cas bienveillantes avec leur descendante.

L’article continue après la publicité

Une fois l’Agonie surmontée, les sœurs deviennent Révérendes Mères. Dès lors, leur statut leur permet d’exercer des rôles bien plus importants au sein de l’Imperium : elles peuvent devenir Diseuses de vérité pour guider et influencer des dirigeants, ou se concentrer sur des tâches en lien avec la génétique et les hautes sphères politiques.

L’article continue après la publicité

Postulantes, Acolytes, Mère Supérieure : quelle est la hiérarchie de la Communauté des Sœurs ?

Le Bene Gesserit repose sur une hiérarchie très claire, qui existe depuis sa fondation avec la Communauté des Sœurs.

HBO

Les postulantes doivent étudier plusieurs années pour espérer devenir des acolytes : il s’agit de leur premier vrai pas au sein de la communauté, et devenir une acolyte signifie être officiellement reconnue comme un sœur.

L’article continue après la publicité

Les acolytes peuvent ensuite se soumettre à l’Agonie, et devenir Mères Révérendes en cas de survie, obtenant au passage un meilleur statut qui leur ouvre les portes de postes bien plus importants au sein de la Communauté – dont celui de Diseuse de vérité.

L’article continue après la publicité

Enfin, la Mère Supérieure se charge de guider les sœurs. C’est elle qui a accès à l’index génétique et peut donc décider de la direction à prendre pour la Communauté.

Desmond Hart semble être celui qui est né deux fois : dans le sang, puis dans l’épice. D’après ses dires, le soldat s’est vu accorder un don particulier lors de sa renaissance sur la planète Arrakis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

HBO

La prophétie de la Mère Supérieure Raquella prédisait l’arrivée d’un homme né deux fois, d’abord dans le sang, puis dans l’épice. Or, Desmond Hart a survécu à une expédition catastrophique sur la planète Arrakis. Laissé pour mort dans le désert duquel ses compagnons devaient extraire l’épice, il échappe au ver des sables et revient à lui avant de pouvoir fuir pour retourner auprès de l’empereur pour lui rapporter ce qu’il a vu.

Le soldat affirme s’être vu accorder des pouvoirs par Shai-Hulud, l’autre nom des vers des Sables, et considéré comme une divinité par les Fremen, peuple autochtone d’Arrakis.

L’article continue après la publicité

Qui est vraiment Shai-Hulud dans Dune Prophecy ?

Shai-hulud est un des noms donnés aux Vers des sables de la planète Arrakis par les Fremen, qui les considèrent comme les seigneurs du désert, voire des divinités.

L’article continue après la publicité

2023 Warner Bros. Entertainment Inc.

D’après la mythologie des livres de Frank Herbert, les vers ne sont pas originaires d’Arrakis, qu’on surnomme également Dune : les créatures ont été importées alors qu’elles étaient encore des truites des sables, une espèce absorbant toute eau se trouvant à proximité.

L’article continue après la publicité

Une fois l’eau d’Arrakis en grande partie disparue et la planète devenue un grand désert, les truites des sables ont pu évoluer et devenir des vers des sables : sous cette forme, les gigantesques bestioles cauchemardesques fuient toute forme d’hydratation, et n’auraient jamais pu s’épanouir dans cet état sans avoir asséché leur nouvel écosystème.

Les vers évoluent dans le sable, mais sortent lorsqu’ils ressentent des vibrations régulières. Les hommes utilisent à cette fin des marteaux spéciaux pour attirer les créatures. Ils peuvent ainsi les utiliser comme moyen de transport, ou pour ravager les infrastructures de l’Imperium qui exploite la planète dans sa quête de l’épice.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui sont les rebelles et pourquoi Desmond Hart veut se débarrasser des Sœurs ?

Keiran Atréides fait en fait partie des rebelles, mais il n’est pas le seul dans le camp de l’insurrection : le Bene Gesserit alimente la rébellion contre l’Imperium, afin de mieux contrôler les dirigeants.

HBO

On découvre en effet que la rebelle Mikaela est en réalité une Sœur, et a orchestré la rébellion sur Arrakis ayant mené à la perte de l’épice. Un tel complot ne sert toutefois pas à dérober la précieuse ressource, mais surtout à mieux manipuler les dirigeants que le Bene Gesserit sert. Une insurrection aurait certainement eu lieu même sans l’aide des Sœurs, mais en s’infiltrant, la Communauté peut ainsi avoir accès à des informations utiles et frapper de la manière qui l’arrange le plus pour le reste de ses plans.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, Desmond Hart a survécu au vol de l’épice et peut à présent dévoiler ce qu’il sait à l’empereur. Conscient que le Bene Gesserit est fourbe, il décide d’aider le souverain à sa manière – peu subtile – et de remplacer les Diseuses de Vérité. Face à ce nouvel obstacle, Valya décide donc de jouer une carte redoutable : elle demande à Mikaela de lui transmettre la liste des rebelles, pour pouvoir retourner dans les bonnes grâces de l’empereur.

L’article continue après la publicité

La série Dune Prophecy n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes, ou encore aller jeter un coup d’œil à notre explication de l’épisode 1.