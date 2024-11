Explication de la fin de l’épisode 1 de Dune Prophecy : qui meurt et pourquoi ?

La série Dune Prophecy vient de démarrer, mais l’univers riche et complexe peut perdre ses spectateurs : on vous explique l’épisode 1.

Beaucoup croyaient l’œuvre littéraire de Frank Herbert inadaptable, surtout après avoir vu David Lynch en personne se heurter à la difficulté de Dune. Pourtant, Warner n’a pas abandonné et a réussi son pari avec les deux longs-métrages de Denis Villeneuve et la participation de Zendaya, Timothée Chalamet ou encore Florence Pugh au casting. L’engouement pour les adaptations n’a pas désenflé depuis, et c’est à présent au tour d’un tout autre projet de débarquer : Dune Prophecy reprend le roman La Communauté des Sœurs de Brian Herbert (le fils de Frank Herbert) et Kevin J. Anderson.

C’est une nouvelle histoire complexe qui démarre sur petit écran, porté par Emily Watson, Travis Fimmel ou encore Mark Strong, sous la direction de la showrunner Diane Ademu-John, déjà scénariste d’Empire, et The Originals. Et dès le premier épisode, on peut s’interroger sur certains points : qu’est-ce que le Bene Gesserit ? Pourquoi Arrakis est si importante ? Qu’est-il arrivé à Kasha et Pruwet ? On vous explique le premier épisode de Dune Prophecy.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 1 de Dune Prophecy.

Quand se déroule la série Dune Prophecy par rapport aux films ?

Dune Prophecy s’inscrit plus de 10 000 ans avant les événements des films Dune de Denis Villeneuve : il s’agit d’une série préquelle.

Le Bene Gesserit n’est encore que la Communauté des Sœurs, mais de nombreux points importants de l’histoire de Paul Atréides existent déjà, comme l’épice d’Arrakis ou encore la prophétie prévoyant l’arrivée d’un tyran capable de tout détruire sur son passage.

Qu’est-ce que la Guerre contre les Machines et son impact ?

La Guerre contre les Machines est un événement encore récent dans l’univers de Dune Prophecy, durant lequel les humains ont dû combattre des robots capables de pensée.

Face à de telles créatures conscientes, l’espèce humaine a dû se battre pour retrouver sa liberté mais aussi se redéfinir et comprendre ce qui fait de ses membres des êtres humains. Pour s’opposer aux machines pensantes, l’homme a mis en avant la pureté de l’âme humaine, tandis que certaines communautés comme celle des Sœurs ont choisi de faire avancer la génétique grâce à une sélection rigoureuse.

Les vainqueurs sont allés jusqu’à éradiquer toute trace de technologie pensante tout en l’interdisant formellement, faisant d’elle un tabou.

Qu’est-ce que la communauté des Sœurs ?

La Communauté des Sœurs est l’ancêtre du Bene Gesserit de Dune. Fondée par Raquella, elle a pour objectif de contrôler les dirigeants en améliorant la génétique de l’humain.

La sororité se trouve ainsi proche des sphères du pouvoir et s’appuie sur un index de reproduction pour manipuler les héritiers. Mais à la mort de la Mère Supérieure Raquella, Valya reçoit une prophétie faisant d’elle la responsable de la Communauté : sur son lit de mort, l’ancienne supérieure l’enjoint en effet à renforcer l’ordre par tous les moyens possibles.

Quelle est la prophétie qui inquiète les Sœurs ?

Sur son lit de mort, la Mère Supérieure Raquella parle de l’arrivée de “Tiran-Arafel”, une calamité, un jugement infligé par un tyran auquel on ne peut faire face.

L’objectif des sœurs est donc de renforcer leur ordre, pour tenter de résister à la menace que représente l’arrivée d’un tel cataclysme pour leur communauté. Valya décide de perpétuer le grand œuvre de sélection artificielle de Raquella, et prévoit de mettre directement une sœur sur le trône plutôt que de se contenter de manipuler les empereurs. C’est avec la princesse Ynez qu’elle voit une opportunité et s’arrange pour faire d’elle une sœur en acceptant de la former en attendant que son fiancé, Pruwet Richèse, soit majeur.

Quels sont les pouvoirs des Sœurs ?

Les membres de la Communauté des Sœurs possèdent plusieurs compétences grâce à leur entraînement, mais aussi avec l’utilisation de l’épice.

Les Diseuses de Vérité peuvent repérer plusieurs signes physiques indiquant le mensonge chez leurs interlocuteurs, et savent utiliser l’information à bon escient pour “conseiller” les dirigeants qu’elles servent. Mais leur objectif n’est pas uniquement de guider les têtes pensantes : si les aider à déceler la tromperie de leurs opposants leur permet d’obtenir la confiance des différentes Maisons, elles en profitent également pour les diriger là où la Communauté – et donc Valya – le désire vraiment.

Valya peut également utiliser une capacité particulière, la “Voix” : en sélectionnant certaines harmoniques, l’adepte qui l’utilise peut influer sur le système nerveux de son adversaire et le contraindre à obéir aux ordres donnés. Elle peut aussi paralyser ou modifier un état émotionnel.

Les Sœurs sont aussi entraînées durant de longues années pour acquérir une maîtrise parfaite de leur corps et de leur mental. Enfin, certaines étapes incluent de passer des épreuves grâce à différentes substances, qui vont modifier durablement leur corps et leur esprit.

Qui est Desmond Hart ?

Desmond Hart est un soldat de l’Imperium ayant survécu à une mission catastrophe sur Arrakis.

L’homme affirme qu’il aurait dû mourir – et c’est peut-être ce qui lui est réellement arrivé, puisqu’il explique être revenu à la vie après avoir essuyé une attaque d’insurgés. Attaqué selon lui par des membres de l’Imperium venus voler l’épice récupéré sur la planète Dune, son convoi est anéanti et la survie de Desmond Hart tient du miracle.

Son passage sur Arrakis n’a pas fait de lui un simple survivant : il semble avoir gagné des pouvoirs dans la foulée, lui offrant la capacité de rôtir ses interlocuteurs par la seule force de la pensée.

Pourquoi Arrakis est importante ?

C’est uniquement sur la planète Arrakis que l’épice est collectée : en plus d’être une drogue prolongeant la durée de vie de ceux qui l’ingèrent, c’est aussi un carburant permettant aux vaisseaux de voyager dans l’espace.

Autant dire que sa collecte est primordiale et que celui qui a la main dessus obtient également le pouvoir. Le problème, c’est que l’épice se trouve uniquement sur Arrakis, et qu’Arrakis est une planète très hostile sur différents points : d’abord avec ses conditions climatiques qui mettent à mal le corps humain, mais aussi avec les Fremen, les autochtones qui voient d’un mauvais œil l’exploitation des ressources de leurs terres, considérées comme sacrées.

L’Imperium ne peut donc pas s’installer sur la planète surnommée Dune, et y envoie plutôt des expéditions très risquées. Que Desmond Hart y ait survécu une dizaine de fois tend à prouver la valeur du soldat, et donc le danger qu’il représente.

Qu’est-il arrivé à Kasha et Pruwet ?

Kasha et Pruwet ont brûlé de l’intérieur, probablement à cause d’un pouvoir de Desmond Hart.

La mort de Pruwet Richèse survient après que l’empereur Javicco ait fait part de ses doutes quant au mariage de sa fille avec le jeune garçon. Lors d’une rencontre entre l’enfant et Desmond, qui lui parle de sacrifices vains ou non, l’enfant se met à se consumer sur place.

Kasha elle aussi meurt dans des circonstances similaires, mais à distance : la Diseuse de Vérité a en effet rejoint Wallach IX pour faire part à Valya de son cauchemar et ses craintes concernant la princesse Ynez. Mais son décès ne fera que conforter la Mère Supérieure qu’elle est sur la bonne voie : la “brûlante vérité” qu’avait prédit la Mère Raquella semble ainsi être Kasha, et rappeler à Valya qu’elle doit renforcer l’ordre et, surtout, combattre celui qui a brûlé sa comparse et Pruwet Richèse.

La série Dune Prophecy ne fait que commencer sur Max : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.