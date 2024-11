Calendrier de Dune Prophecy : dates de sortie des épisodes et plateforme de streaming

L’univers de science-fiction fait son retour, cette fois sur petit écran. Pour ne rien rater de la série Dune : Prophecy, on vous propose le calendrier de sortie détaillé des épisodes.

C’est un incontournable de la littérature de science-fiction qui est revenu en force en 2021, avec l’adaptation pour le cinéma par Denis Villeneuve : très vite devenu un des plus gros succès critique et financier de ces dernières années, Dune a réuni un public nombreux, malgré les nombreuses subtilités de l’œuvre d’origine qui aurait pu en rebuter plus d’un. Le choix de casting a forcément été payant lui aussi, entre la présence du duo Timothée Chalamet et Zendaya, ainsi que d’autres noms tout aussi prestigieux tels que Rebecca Ferguson, Florence Pugh ou encore Javier Bardem.

Autant dire que l’attente pour le troisième volet est grande, mais Warner a trouvé la parade pour apaiser le public en manque d’épice : la série Dune Prophecy promet de se concentrer sur l’organisation Bene Gesserit. Et cette fois encore, ce sont de beaux noms qui viennent s’ajouter à l’univers de SF, d’Emily Watson (Chernobyl) à Mark Strong (The Penguin), en passant par Olivia Williams (The Crown) ou encore Travis Fimmel (Vikings). Surtout, ce sera sous la houlette de la showrunner Alison Schapker (Westworld, Altered Carbon) que l’adaptation du roman La Communauté des sœurs de Brian Herbert et Kevin J. Anderson prendra vie. Histoire de ne rien en rater, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortiront les épisodes de Dune Prophecy ?

L’épisode 1 de Dune Prophecy sortira le 18 novembre 2024 sur Max en France.

La plateforme de streaming diffusera la série de manière hebdomadaire, à raison d’un épisode tous les lundis. En tout, Dune: Prophecy comptera six épisodes. À moins d’un changement de planning, le final sortira donc le 23 décembre 2024.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Dune Prophecy :

Épisode 1 : 18 novembre 2024

Épisode 2 : 25 novembre 2024

Épisode 3 : 2 décembre 2024

Épisode 4 : 9 décembre 2024

Épisode 5 : 16 décembre 2024

Épisode 6 : 23 décembre 2024

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Max présente la série avec ce résumé : “Adaptée du vaste univers de la saga Dune, créée par Frank Herbert, DUNE : PROPHECY se déroule 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atréides et retrace les origines de la mystérieuse organisation religieuse connue sous le nom de Bene Gesserit, à travers l’histoire de deux sœurs Harkonnen amenées à lutter contre les forces du mal qui menacent l’avenir de l’humanité. DUNE : PROPHECY est une adaptation de La Communauté des sœurs, un roman de Brian Herbert et Kevin J. Anderson.“

