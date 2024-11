Explication du Bene Gesserit dans Dune Prophecy

La série Dune : Prophecy présente la communauté des sœurs, l’ancêtre du Bene Gesserit qu’on connaît des films Dune. Comment fonctionne cet ordre particulier et quels sont ses objectifs ?

Frank Herbert compte parmi les romanciers à côté desquels il ne faut pas passer à côté dans la littérature de science-fiction, et son univers a maintes fois attiré l’attention de producteurs voulant adapter son chef-d’œuvre en films, séries et même jeux vidéo. Si certains s’en sont sortis mieux que d’autres, c’est aujourd’hui au tour de la série Dune Prophecy de se démarquer, s’inspirant toujours du monde créé par l’auteur, mais cette fois avec un roman écrit par son fils Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

L’article continue après la publicité

Intitulé La Communauté des Sœurs, l’œuvre se présente comme un préquel à l’histoire que les lecteurs ont pu suivre dans le Dune de Frank Herbert. Et comme le roman, la série Dune : Prophecy s’inscrit elle aussi dans l’univers des films Dune de Denis Villeneuve, tout en se penchant spécifiquement sur l’ordre des sœurs, amenée à devenir par la suite le Bene Gesserit. Mais quel est donc cet ordre étrange ? Comment a-t-il été fondé, quel est sa hiérarchie et quels sont ses objectifs ? On vous explique tout.

L’article continue après la publicité

Qui a fondé le Bene Gesserit ?

Le Bene Gesserit est fondé par Raquella Berto-Anirul, petite-fille de Vorian Atréides, après qu’elle ait subi des modifications physiques suite à un empoisonnement durant la guerre des machines pensantes.

L’article continue après la publicité

HBO

Raquella est en effet infectée par le Fléau de Rossak, mais plutôt que d’en mourir, elle reçoit de l’aide et parvient à modifier elle-même la structure de ses propres cellules pour survivre au poison. De tels changements deviendront ensuite l’une des signatures des sœurs du Bene Gesserit, capables de maîtriser leur corps à la perfection – au point de pouvoir repousser du poison, mais aussi de sélectionner le sexe de leur enfant à naître ou encore d’agir grâce à la Voix sur les influx nerveux de leurs interlocuteurs pour les contraindre à exécuter des ordres brefs.

Quel est l’objectif du Bene Gesserit ?

Les membres du Bene Gesserit poursuivent deux objectifs : le premier est de guider et améliorer l’humanité grâce à une sélection génétique et une présence constante auprès des dirigeants, le deuxième est de créer le Kwisatz Haderach.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

HBO

Contrairement au reste des membres du Bene Gesserit qui sont toutes des femmes, le Kwisatz Haderach est un homme censé être doué de prescience grâce à son accès à une mémoire génétique incluant ses ancêtres des deux sexes – contrairement aux soeurs qui ne peuvent retrouver les souvenirs que de leurs mères. Les sœurs prévoient ainsi de le créer grâce à une longue sélection génétique, s’intéressant particulièrement à la Maison des Atréides.

Malheureusement, l’amour sera le grain de sable dans la machine bien huilée du Bene Gesserit : plutôt que d’attendre, sœur Jessica choisira d’offrir un fils au seigneur Atréides dont elle est tombée amoureuse. Paul naîtra à la place d’une fille, et deviendra le fameux Kwisatz Haderach une génération trop tôt, échappant au passage au contrôle du Bene Gesserit. C’est cette erreur en apparence mineure qui déclenchera les événements de Dune.

L’article continue après la publicité

Quel est l’ordre hiérarchique du Bene Gesserit ?

Le Bene Gesserit respecte un ordre hiérarchique, qui lui vient de ses tout débuts avec la Communauté des Sœurs fondée par la Mère Supérieure Raquella.

L’article continue après la publicité

HBO

Les novices sont d’abord des postulantes lors des premières phases de leur instruction, avant de pouvoir devenir des acolytes et être ainsi reconnues officiellement comme des sœurs, acceptées au sein de la communauté.

Mais il leur est possible d’aller plus loin et de passer l’épreuve de l’Agonie de l’épice, qui leur ouvrira l’accès à la mémoire de leurs mères – à condition d’y survivre. Les survivantes deviennent alors des Révérendes Mères, et peuvent officier en tant que Diseuses de Vérité ou encore à d’autres postes en lien avec la génétique et les hautes sphères politiques.

L’article continue après la publicité

Enfin, la Mère Supérieure guide le Bene Gesserit, s’appuyant sur le programme génétique pour donner une direction au reste des sœurs. C’est ce rôle qu’endosse Valya Harkonnen dans la série Dune : Prophecy.

L’article continue après la publicité

La série HBO vient juste de commencer sa diffusion sur Max : pour ne rien rater de la suite de Dune Prophecy, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.