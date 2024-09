Ce succès phénoménal de S-F va bientôt se poser dans le catalogue Netflix

Denis Villeneuve a fait un véritable carton en 2021, et son film avec Timothée Chalamet et Zendaya sera bientôt disponible pour les abonnés de la plateforme de streaming.

Netflix ne se contente pas de produire et présenter des séries et films exclusifs à sa plateforme de streaming, comme Arcane et sa prochaine saison 2 ou les opus de la franchise À Couteaux tirés de Rian Johnson : le site ajoute régulièrement d’autres œuvres dans son catalogue, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Récemment, c’est la série Lost qui a ainsi fait le bonheur des spectateurs du petit écran, mais on peut aussi compter l’arrivage fréquent de longs-métrages sortis tout droit des salles obscures.

L’article continue après la publicité

Ce sera bientôt le cas de Dune de Denis Villeneuve, qui débarquera le 15 septembre 2024 sur Netflix.

L’article continue après la publicité

Sorti en 2021, le film continue de faire parler de lui même trois ans après, pour le succès phénoménal qu’il a représenté, amplifié chez sa suite Dune 2 : le premier opus a dépassé les 400 millions de dollars au box-office, le second a été jusqu’à 711 millions. Et c’est tout un univers d’épices et d’empire tout puissant qui est redevenu à la mode dans les sphères de la science-fiction.

L’article continue après la publicité

Si Denis Villeneuve entretient le mystère sur un troisième film de la franchise, s’amusant à semer différentes pistes pour mieux perdre ses fans, le public en manque d’adaptation de la célèbre saga littéraire de Frank Herbert ne sera pas abandonné pour autant : une série intitulée Dune Prophecy est également en préparation et ne tardera plus à rejoindre le catalogue de Max, la nouvelle plateforme de streaming de la Warner.

Dune 2 n’est pas encore disponible en SVOD, la fin de parcours du film de Denis Villeneuve dans les salles étant encore trop récente. Mais la deuxième partie est cependant déjà disponible en location ou achat en numérique comme en support physique (Blu-Ray/DVD).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De son côté, Warner présente le film avec ce résumé : “DUNE raconte l’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…“

Netflix ne s’arrêtera pas au film de Denis Villeneuve : la plateforme de streaming a récemment annoncé l’arrivée du dernier long-métrage de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, pour l’année 2025. Quant aux prochaines productions du géant du streaming, elles seront très bientôt mises en lumière, puisque le site prépare sa semaine de la Geeked Week, un événement servant à faire le plein d’annonces pour le reste de l’année.

L’article continue après la publicité

Et en attendant l’arrivée de Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste des autres films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.