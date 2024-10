Tout sur Don’t Move, le nouveau film d’horreur Netflix avec la star de Yellowstone

Netflix propose sa version horrifique d’Hyper Tension et met en vedette un visage familier de Yellowstone : est-ce que ça vaut le coup ? De quoi parle le film ? On vous dit tout sur Don’t Move.

La plateforme de streaming est réputée pour ses séries à succès comme Stranger Things ou Black Mirror, mais force est de reconnaître qu’elle tente aussi de sortir des sentiers battus. En témoigne son goût prononcé pour les K-dramas qui aura permis de découvrir Squid Game et Hellbound, mais aussi des films de genre qui méritent parfois le détour. C’est dans cette veine que Netflix propose Don’t Move, une histoire d’horreur tombant à pic pour Halloween et rejoignant le catalogue toujours plus fournis du côté des frissons en streaming.

Après La Chute de la Maison Usher de Mike Flanagan ou les différents Creep de Patrick Brice, c’est au tour de Sam Raimi de présenter sa nouvelle production, réalisée par Adam Schindler et Brian Netto de 50 States Of Fright, et plongeant Kelsey Asbille de Yellowstone dans une détresse toute particulière. Et si vous hésitez encore à lancer le long-métrage, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Don’t Move.

De quoi parle Don’t Move ?

Don’t Move a un concept simple et terrifiant : une femme seule faisant de la randonnée dans les bois rencontre un inconnu qui lui injecte une drogue qui paralysera son corps… en 20 minutes.

Netflix présente le film avec ce résumé : “Dans une forêt perdue, une femme se bat pour échapper à un tueur en série qui lui a injecté une drogue dont les effets la rendront bientôt incapable de courir, de se cacher ou de crier.“

Selon Brian Netto, qui a co-réalisé le film avec Adam Schindler, on peut y voir “l’histoire d’une femme qui se retrouve dans une situation où elle lutte, alors qu’elle est au point le plus bas.“

En ce sens, le film est quasiment l’inverse d’Hyper Tension, long-métrage iconique dans lequel Jason Statham se doit de garder son niveau d’adrénaline toujours au plus haut niveau pour empêcher son cœur de lâcher.

Pour Sam Raimi, habitué de l’horreur – notamment avec la franchise Evil Dead – les scénaristes et réalisateurs ont accompli un vrai tour de force en faisant une histoire “intense” autour d’un personnage statique. Comme le producteur l’explique auprès de Tudum : “c’est une expérience captivante, surtout pour un film à suspense. Le scénario demandait à notre actrice de rester immobile pendant de nombreuses minutes dans le film, et j’avais peur. Je craignais que le public ne s’agite, mais les réalisateurs ont tellement bien géré que ça devient toujours plus intense.”

Qui fait partie du casting de Don’t Move ?

Kelsey Asbille, qui incarne Monica Dutton dans Yellowstone, tient le rôle principal dans Don’t Move, aux côtés de Finn Wittrock (American Horror Story), Moray Treadwell (The Witcher: Blood Origin), et Daniel Francis (La Chronique des Bridgerton).

Vladislav Lepoev/Netflix

Le film a représenté un véritable défi pour Kelsey Asbille : comment transmettre ses émotions au public lorsqu’on ne peut ni bouger, ni parler ? “J’ai vraiment dû m’appuyer fortement sur [Netto et Schindler], surtout en ce qui concerne la paralysie et ce qui se traduit à l’écran par rapport à ce qui ne s’interprète pas,” a-t-elle expliqué.

“Le scénario décrit les étapes de la paralysie, mais il y a aussi une expérience émotionnelle et une lutte interne qu’il faut communiquer, et vous êtes tellement limité physiquement. C’était le défi, et c’était amusant de le résoudre ensemble.”

De son côté, Finn Wittrock a salué la capacité de Kelsey Asbille à “transmettre” sur la lutte de son personnage avec si peu. “Kelsey a relevé un défi incroyable : elle devait transmettre tellement de choses avec à peine la possibilité d’utiliser son corps, qui est pourtant ce que nous utilisons en général pour nous exprimer,” a-t-il ainsi déclaré.

Le film Don’t Move vaut-il le coup d’être vu sur Netflix ?

Les critiques de Don’t Move sont pour le moment mitigées du côté de la presse, qui ne semble pas avoir détesté le film.

Vladislav Lepoev/Netflix

The Guardian lui attribue trois étoiles, arguant que bien qu’il “n’atteigne pas tout à fait son objectif… il y a suffisamment de moments à couper le souffle en chemin pour le distinguer de la plupart des films d’horreur bas de gamme sur Netflix.“

Variety loue la performance de l’actrice Kelsey Asbille, notant même qu’elle établit une connexion si forte avec le spectateur qu’il aurait été “intéressant de voir le film dans une salle de cinéma remplie, dans laquelle les gens sont enclins à réagir face à l’écran.”

Collider déclare que le film présente une “introduction inquiétante et des performances solides, mais manque de frissons suffisants… les éléments d’horreur sont décevants, à l’exception de quelques moments de violence choquants.“

Et si vous cherchez plus de contenus après Don’t Move, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou jeter un coup d’œil aux meilleurs films d’horreur sur Netflix.