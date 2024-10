Explication de la fin de Don’t Move sur Netflix : Qui a survécu ?

Le nouveau film d’horreur de Netflix dévoile une longue lutte pour survivre face à un tueur en série : l’héroïne a-t-elle gagné la partie ? Quelles sont les motivations du tueur ? On vous explique la fin de Don’t Move.

Netflix ne se résume pas qu’aux séries qui ont fait son succès, comme Stranger Things ou Squid Game : la plateforme s’amuse également à proposer des films de genre, plus niches et pourtant très appréciés d’un certain public. Don’t Move appartient à cette catégorie et sort à point nommé pour célébrer Halloween en entraînant ses spectateurs dans une longue lutte face à un tueur en série vicieux, mais aussi contre un corps qui refuse de coopérer.

C’est sous l’égide de Sam Raimi, autrement plus connu pour la franchise Evil Dead, que le long-métrage d’Adam Schindler et Brian Netto (50 States Of Fright) a été produit et proposé au catalogue pour les abonnés depuis le 25 octobre 2024. On y découvre Iris (Kelsey Asbille), une jeune femme qui tente désespérément de fuir Andrew alias Richard (Finn Wittrock), un tueur en série qui injecte un paralysant à ses victimes. L’héroïne parvient-elle à s’échapper ? Qui survit à la fin du film ? Quelles sont les motivations du tueur ? On vous explique tout sur Don’t Move.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Don’t Move sur Netflix.

Qui survit à la fin de Don’t Move ?

Iris survit à la fin de Don’t Move et nargue le tueur en série, qu’elle abandonne alors qu’il se vide de son sang.

Vladislav Lepoev/Netflix

La jeune femme prononce le mot “Merci” alors que l’homme agonise, lui rappelant sa dernière interaction avec sa petite amie Chloe, suite à l’accident de voiture qui a eu raison d’elle.

Mais la signification est ici toute différente : si Andrew a remercié Chloe pour lui avoir offert une prétendue épiphanie, on peut voir dans la déclaration d’Iris une moquerie, le forçant à se mettre à la place des victimes. Une chose qu’il expliquait refuser de faire un peu plus tôt, alors que la protagoniste lui demandait s’il avait déjà testé sa drogue.

Pourquoi Andrew tue des gens dans Don’t Move ?

Les motivations d’Andrew sont tordues, mais il les justifie en prétextant être Dieu lorsqu’il voit des femmes mourir : il cherche à être à nouveau “connecté” avec le divin en assassinant ses victimes, qui doivent lui rappeler sa petite amie Chloe.

Vladislav Lepoev/Netflix

Il se félicite d’avoir convaincu Iris de ne pas se suicider et de ne plus vouloir mourir, quand il prévoit pourtant de l’assassiner sur la barque au milieu du lac. Mais en réalité, Andrew ne cherche pas à offrir une quelconque salvation de l’âme de ses victimes : son motif est bien plus tordu.

Il prétend ainsi avoir trouvé la lucidité en voyant sa petite amie rendre son dernier souffle. Dès lors, il cherche à retrouver cette “sensation d’osmose” en continuant de tuer, lors de week-ends qu’il s’organise en solitaire dans la forêt.

Après avoir expliqué ses réflexions alors qu’il était blessé après son accident de voiture, il conclut auprès d’Iris : “Dans ce lit d’hôpital, je me suis repassé ce moment en boucle, en me demandant si j’avais senti Dieu. Et enfin, j’ai compris que oui. Et Dieu, c’est moi.“

Le tueur ne s’en prend qu’aux femmes. Il passe ainsi le week-end avec elles, certainement dans le but de créer un lien lui rappelant celui qu’il avait avec Chloe, avant de finalement les emmener dans le bateau où il les assassine.

Il ne s’en prend pas aux hommes, comme il le fait remarquer après avoir tué le jardinier : “Je n’avais jamais tué un homme. Il y a une première fois pour tout.” Il ne s’agit alors pas d’un mensonge, le tueur se concentrant avant tout sur le meurtre de victimes féminines.

Don't Move est disponible sur Netflix depuis le 25 octobre 2024.