Disney fête ses 100 ans : plus de 500 personnages dans un seul film !

Disney nous offre un court-métrage très spécial pour son 100e anniversaire : Il était une fois un studio. Mais de quoi ça parle ?

C’est officiel, Disney est centenaire ! Alors que la firme aux grandes oreilles célèbre ce siècle d’histoires, c’est aux spectateurs qu’on fait un cadeau : celui d’un court-métrage invitant tous les héros qui ont porté la société de Walt sur leurs épaules pendant tant d’années.

Loin d’être une simple rétrospective, Il était une fois un studio raconte bien une histoire, que petits et grands pourront apprécier. Entre plaisanteries et anecdotes nostalgiques, tout le monde s’y retrouvera. Prises de vue réelles et animation, tous les styles sont à l’honneur. Mais de quoi ça parle, exactement ?

Il était une fois un studio : qu’est-ce que c’est ?

Selon le synopsis officiel, il s’agit d’une sorte de réunion de famille : “Tous vos personnages préférés se retrouvent dans Il était une fois un Studio pour un moment festif, amusant et émouvant, alors qu’ils se rassemblent pour une photo de groupe spectaculaire afin de célébrer les 100 ans de Disney.“

Et en 100 ans, il y en a eu des personnages ! La fête d’anniversaire compte en effet 543 invités, issus de 85 films (longs et courts). Pour l’occasion, méchants et héros, princes et princesses, tous partageront l’affiche. À condition de bien vouloir prendre la pose pour la photo !

Le court-métrage dure 12 minutes et a été réalisé par Dan Abraham et Trent Correy. L’idée leur est venue pendant les confinements de 2020 aux États-Unis.

“Nous pensions à quelque chose qui célèbrerait vraiment l’histoire et l’héritage de Disney et utiliserait les personnages du passé que les gens ont appris à connaître et à aimer“, a expliqué Trent Correy à IndieWire. “Et pendant ces huit mois, nous ne savions pas si cela allait fonctionner, car il y a de l’animation dessinée à la main et des images de synthèse avec des prises de vue réelles faisant interagir plus de 500 personnages. En tant que fans de Disney, nous créions simplement ce que nous voulions voir pour la 100e année.“

Où regarder Il était une fois en studio de Disney ?

Il était une fois en studio est actuellement disponible en streaming sur Disney+.

Le film a été diffusé pour la première fois le 15 octobre lors de l’émission ABC Le Monde Merveilleux de Disney : la célébration du 100e anniversaire de Disney. Il a également été proposé pour la sélection des courts-métrages aux Oscars d’El Capitan à Hollywood.