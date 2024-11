Dexter: Original Sin – date de sortie, intrigue, trailer, casting…

Le tueur en série revient dans un préquel de Dexter, intitulé Original Sin : on vous dit tout ce qu’il faut savoir, de l’intrigue au casting, en passant par les liens avec la série originale et les trailers.

Dexter a commencé sa carrière fin 2006 et est très vite devenu le tueur en série préféré des spectateurs, la série passant très vite dans le camp des hits grâce à ses sujets sombres et ses meurtres violents qui lui ont permis de s’inscrire dans les genres du thriller et de l’horreur. Reprenant le livre Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, les épisodes dévoilés pour la première fois sur la chaîne Showtime se concentraient sur Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall, expert pour la police de Miami et jouant les justiciers à sa façon durant son temps libre.

Car celui qui est censé aider à élucider des crimes est également très adroit quand il s’agit de punir ceux qui échappent à la justice, et peu de ses proies peuvent se vanter d’avoir filé entre ses doigts. Sauf que la série s’est terminée en 2013, et que beaucoup de fans ont regretté de ne pas en avoir davantage malgré une suite intitulée New Blood en 2021 – ou peut-être étaient-ce les producteurs à qui l’assassin manquait le plus ? C’est en tout cas désormais dans le passé que se dirige la franchise : Dexter Original Sin va se pencher sur les origines de son héros dans une toute nouvelle série, et on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand sortira Dexter: Original Sin ?

Dexter: Original Sin n’a pas encore de date de sortie française : elle sera disponible le 13 décembre 2024 sur Paramount+ outre-Atlantique, mais il faudra attendre une diffusion sur Canal+ en 2025 pour la France.

En tout, la série comptera 10 épisodes, qui devraient être diffusés de manière hebdomadaire.

Casting de Dexter: Original Sin

Le casting de Dexter: Original Sin est mené par Patrick Gibson dans le rôle du jeune Dexter Morgan, avec le soutien d’acteurs tels que Patrick Dempsey, Sarah Michelle Gellar et Christian Slater. Michael C. Hall sera également de retour, pour narrer la série en tant que Dexter adulte.

Retrouvez ci-dessous la liste des principaux membres du casting de Dexter Original Sin :

Patrick Gibson dans le rôle de Dexter Morgan

Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan (voix)

Christian Slater dans le rôle de Harry Morgan

Molly Brown dans le rôle de Deb Morgan

Patrick Dempsey dans le rôle d’Aaron Spencer

Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Tanya Martin

Christina Milian dans le rôle de Maria LaGuerta

James Martinez dans le rôle d’Angel Batista

Alex Shimizu dans le rôle de Vince Masuka

Reno Wilson dans le rôle de Bobby Wyatt

Intrigue : de quoi parle la série préquelle ?

La série préquelle de Dexter retrace la transformation du jeune Dexter Morgan en tueur en série, déterminé à corriger à sa manière les failles du système judiciaire américain.

Cette transition se déroule sous la tutelle de son père adoptif, Harry, détective spécialisé en homicides. L’histoire débute en 1991, alors que Dexter, âgé de 20 ans, commence un stage en criminalistique au département de police de Miami Metro.

Le synopsis officiel décrit la ville comme un “foyer de véritables tueurs en série” à l’époque, ce qui signifie qu’il y aura de nombreuses victimes potentielles pour que Dexter commence son parcours. Nous savons également que Sarah Michelle Gellar jouera le rôle de sa supérieure pendant son stage.

Trailer de Dexter: Original Sin

La bande-annonce de Dexter: Original Sin a été dévoilée le 26 novembre 2024. Vous pouvez la voir ci-dessous :

En quoi Original Sin est connectée à la série originale ?

La série préquelle montre Dexter Morgan alors qu’il rencontre pour la première fois des personnages qui deviendront ses amis et collègues de travail dans la série originale : mieux vaut s’attendre à de nombreuses références.

La série sera narrée par Michael C. Hall, qui a incarné Dexter dans la série originale.

Original Sin présente des versions plus jeunes de Maria LaGuerta – qui se distingue ici en devenant la première femme inspectrice spécialisée en homicides à Miami – ainsi que d’Angel Batista et Vince Masuka. Le synopsis officiel promet également une “Deb adolescente redoutable“.

Mais le retour le plus significatif est sans doute celui de Clyde Phillips en tant que showrunner. Phillips a en effet créé la série originale et supervisé les quatre premières saisons, que la plupart des fans de Dexter considèrent comme les meilleures, ce qui ne peut qu’être une bonne nouvelle pour Original Sin.

Et en attendant les épisodes de Dexter: Original Sin, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.