Ce détail subtil de la saison 2 d’Arcane explique la folie de Vander

Un débat fait rage : Vander a-t-il perdu la raison à cause de la mort de Viktor ou du sérum de Singed dans la saison 2 d’Arcane ? Un détail caché pourrait répondre à la question.

L’acte 2 du dernier chapitre de la série adaptée de League of Legends se conclut sur une note déchirante. Tout laissait croire que Vi, Jinx et Vander pourraient redevenir une famille et intégrer la petite Isha, ou “Baby Jinx”. Mais comme d’habitude, Arcane n’a pas attendu bien longtemps avant de briser les rêves de ses spectateurs pour les ramener dans une réalité plus cruelle. Jayce tue en effet Viktor, et déclenche un effet domino dévastateur : tous les zauniens guéris grâce à la technologie Hextech s’affaissent et meurent.

L’article continue après la publicité

Leur utopie naissante s’effondre, et rien ne viendra barrer la route à Ambessa qui mène l’armée de Piltover dans le complexe, déclenchant une bataille sanglante. Mais le moment le plus déchirant reste sans doute celui où Warwick, monstre créé par Singed à partir des restes de Vander, redevient une bête assoiffée de sang, réduisant à néant les espoirs de Jinx et Vi de retrouver leur père. Mais que lui est-il vraiment arrivé ?

L’article continue après la publicité

Qu’est-il vraiment arrivé à Vander dans la saison 2 d’Arcane ?

Viktor ayant presque fini de soigner Vander, on peut penser que c’est sa mort qui a impacté le monstre, comme pour les autres miraculés de Zaun. Mais un plan bref suggère qu’il n’en est rien, alors qu’on aperçoit Singed bien réveillé durant la bataille.

L’article continue après la publicité

Netflix

Le Dr Reveck de son vrai nom apparaît en effet dans l’habitation réservée à Vander, alias Warwick, et de laquelle a surgi la créature lors de sa crise de folie. Or, on sait que Singed a été recruté par Ambessa pour traquer la bête et l’utiliser à son avantage. La générale noxienne compte le capturer par la force, mais Singed a sa propre idée : il confectionne un sérum capable d’annuler le travail acharné de Viktor en inhibant la partie humaine de Vander.

Le fait que le personnage apparaisse, pas évanoui pour un sou, là où se trouvait Vander avant qu’il ne débarque sur le champ de bataille suggère que le sérum a bien été utilisé, et que la substance est à l’origine de sa régression en bête. Si la mort de Viktor avait réellement affecté la créature, elle se serait en effet simplement effondrée comme les autres, et n’aurait probablement pas été rendue folle de douleur par cette sorte de lave incandescente sortant de son corps.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les pouvoirs vampiriques adorés de la Saison 2 de Diablo 4 bientôt de retour

L’article continue après la publicité

Les fans ont relevé le détail sur les réseaux sociaux, l’un d’eux faisant remarquer sur X avec une capture d’écran de la scène montrant l’attitude de Singed : “Les gars, ce n’est pas la mort de Viktor qui a rendu Vander fou. Il allait bien quand tout le monde s’est effondré en hurlant. Sa “guérison” n’était pas complète, il n’était pas connecté à la ruche. Tout a commencé juste après que tout le monde soit parti en le laissant avec Singed, soi-disant “inconscient”. Et plus tard, on voit ÇA.”

L’internaute ajoute ensuite : “Jayce est responsable uniquement de la mort de Viktor et de sa communauté. Singed est derrière celles de Vander et d’Isha.”

L’article continue après la publicité

Car en fin de compte, c’est Isha qui gère la situation et sauve ses compagnons, obtenant une ligne de tir dégagée pour utiliser la technologie Hextech sur Vander. Si la créature est très résistante, ses chances de survie restent minces face à l’explosion, qui rappelle en grande partie celle qui a déjà eu raison de lui et de sa famille dans la saison 1.

L’article continue après la publicité

La saison 2 d’Arcane n’est pas terminée : la suite sortira le 23 novembre, et la série offrira pour l’occasion un épisode XXL à ses fans.