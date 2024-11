Dune 3 sera très différent des deux premiers films grâce à Chani

Denis Villeneuve s’est exprimé sur Dune 3, annonçant que Le Messie sera raconté du point de vue de Chani, le personnage de Zendaya étant la “boussole morale” du film.

Le réalisateur semble avoir développé un goût prononcé pour l’épice : celui qui voulait se contenter d’adapter le roman Dune de Frank Herbert au cinéma envisage désormais une suite avec Le Messie de Dune. Le long-métrage sera le troisième opus de la trilogie de Dune sur grand écran, mais aussi le dernier de Denis Villeneuve dans l’univers de science-fiction.

L’article continue après la publicité

Et déjà, on annonce de gros changements à venir pour l’histoire : si les deux premiers volets se concentraient sur Paul Atréides, incarné par Timothée Chalamet, le dernier sera quant à lui tourné vers Chani, campée par Zendaya. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le réalisateur dans une nouvelle interview accordée à Deadline.

L’article continue après la publicité

Denis Villeneuve explique le changement en comparant les points de vue : “[Dune 2] est vu par le prisme de leur relation, la naissance de leur amour et son évolution, alors que Paul découvre et apprend la culture [des Fremen]. Puis on voit comment leur amour est mis à l’épreuve par la politique du monde, qui s’immisce entre eux et les sépare.“

L’article continue après la publicité

Le cinéaste poursuit : “Dans la troisième partie, nous suivons soudain le point de vue de [Chani], qui devient notre angle moral, notre boussole morale.“

Denis Villeneuve a également déclaré que même si le roman Dune a été écrit en 1965 et le Messie en 1969, leurs thématiques restent pertinentes pour un public contemporain : “C’est ça, la force de Frank Herbert. Sa manière d’aborder des idées comme le colonialisme, l’exploitation des ressources naturelles, le danger de l’association entre le langage et la politique était très précise. Il y a aussi quelque chose qui touche au pouvoir de l’intelligence artificielle — ça vient après le livre, mais certains éléments y paraissent encore plus pertinents aujourd’hui qu’au moment de leur écriture.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je ne peux pas faire plus de commentaires sur le prochain film, car les films qui sont en cours d’écriture sont très fragiles,” continue le réalisateur, avant de préciser malgré tout : “Mais disons qu’il s’inspire profondément du livre Le Messie de Dune. Je pense qu’il y a un potentiel pour un film très fort, et j’y crois vraiment.”

En attendant de retrouver Chani et Paul Atréides, la série Dune Prophecy peut vous permettre de passer le temps en découvrant les débuts de l’ordre du Bene Gesserit : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.