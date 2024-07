Deadpool & Wolverine va nous présenter de toutes nouvelles variantes du mercenaire, mais il y en a une qui interroge plus la toile que les autres : il s’agit de Lady Deadpool.

Le multivers n’est plus une nouveauté pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais il recèle pourtant encore de nombreux secrets. Et l’un des mystères les plus fascinants est sans aucun doute les variants qu’on peut trouver d’un univers à l’autre. Doctor Strange et Spider-Man ont eu droit à différentes itérations d’eux-mêmes, et la série Loki a elle aussi exploité le sujet en rajoutant la carte du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), censé veiller à ce que ces différentes versions restent en ordre.

Mais l’ordre, ça n’intéresse pas beaucoup un autre héros qui s’apprête justement à faire son entrée fracassante dans le MCU. Deadpool & Wolverine est attendu pour le 24 juillet, et le film a déjà promis la présence de nombreux variants du mercenaire à la grande gueule, dont une qui s’amuse à jouer la carte du mystère : qui peut bien incarner Lady Deadpool ? Trois principaux suspects semblent se dégager, entre rumeurs et théories farfelues.

Taylor Swift est-elle Lady Deadpool ?

Taylor Swift semble en effet être le choix le plus évident, dans la mesure où de nombreuses rumeurs lui attribuaient un rôle dans Deadpool & Wolverine sans préciser lequel.

2024 Disney Enterprises

Les premiers rapports indiquaient qu’elle jouerait une version de Dazzler, la superstar pop des X-Men, mais d’autres informations sont venues mettre leur grain de sel dans les théories initiales en faisant d’elle Lady Deadpool. La chanteuse a également été vue en compagnie de Ryan Reynolds et du réalisateur Shawn Levy à l’occasion d’une grosse compétition de football : il n’en fallait pas plus pour certains fans, persuadés d’y voir une réunion pour le film.

Il convient tout de même de rappeler que la star a été très occupée ces derniers temps, notamment pour The Eras Tour. Et histoire d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil des spéculations, Entertainment Weekly a réfuté toute rumeur d’une participation au long-métrage. À moins qu’il ne s’agisse d’un bluff… ?

Blake Lively est-elle Lady Deadpool ?

Une autre candidate sérieuse peut s’approprier la lumière des projecteurs pour enfiler le costume rouge et noir : Blake Lively. L’ancienne actrice de Gossip Girl apparaît en effet dans de nombreuses rumeurs depuis février 2024.

lionsgate

Le choix semble judicieux, d’autant plus que l’actrice est la compagne de Ryan Reynolds, alias Deadpool, tous deux s’étant rencontrés à l’occasion du tournage désastreux de Green Lantern en 2011. Quoi de mieux dans un univers qui fait la part belle aux blagues méta que de ramener la vraie femme de l’interprète du mercenaire pour jouer son homologue féminin ?

Ryan Reynolds est-il Lady Deadpool ?

En imaginant que Taylor Swift ou Blake Lively soient trop occupées pour un caméo en tenue moulante dans Deadpool & Wolverine, il reste une autre possibilité qui n’aurait, en fin de compte, rien de surprenant : la demoiselle pourrait être campée par Ryan Reynolds en personne.

walt disney company

Après tout, Wanda Wilson n’est en soi qu’une variante de Wade Wilson et partage forcément de nombreux points communs avec sa version masculine. Sans oublier que l’acteur porte déjà une perruque dans certaines scènes des bandes-annonce, afin de compenser son absence de cheveux suite aux brûlures subies lors de sa mutation dans le premier film.

Deadpool & Wolverine brisera le quatrième mur le 24 juillet 2024 en France. Mais en attendant de découvrir l’identité de Lady Deadpool, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.