Deadpool pique la place d’une héroïne sur la bannière Marvel de Disney+

Deadpool a enfin rejoint le Marvel Cinematic Universe, et l’a encore prouvé en s’appropriant la place d’une autre héroïne sur la bannière réservée aux justiciers de Disney.

Sans trop de surprise, Deadpool & Wolverine a été l’un des gros succès de Disney pour l’année 2024, décrochant des records et squattant la première place du box-office durant de longues semaines malgré sa limite d’âge. Un succès qui tombe à pic, alors que le mercenaire à la grande gueule fêtait son arrivée au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Une arrivée qui continue de se faire remarquer du côté de la promotion pour le streaming : alors que le film commence à rejoindre le catalogue de Disney+ dans plusieurs pays, l’anti-héros a réussi à obtenir une place sur la bannière des super-héros du MCU de la plateforme de streaming… au détriment d’une collègue qui a purement disparu.

Désormais, huit personnages figurent sur la bannière Marvel de Disney+ : Shang-Chi, le Black Panther de Shuri, Captain Marvel, Nick Fury, le Captain America de Sam Wilson, la Sorcière Rouge, Loki, Yelena Belova, et Deadpool. Sauf que là où se trouve désormais le mercenaire, il y avait auparavant She-Hulk.

“Disney+ a remplacé She-Hulk par Deadpool sur la bannière officielle de Marvel !“

She-Hulk, alias Jennifer Walters (interprétée par Tatiana Maslany), a fait ses débuts dans le MCU en août 2021. Les critiques étaient globalement positives pour sa série She-Hulk : Avocate (avec un score de 79 % sur Rotten Tomatoes), mais la réception des fans a été nettement plus négative, critiquant son humour, ses effets spéciaux et la représentation peu appréciée de Daredevil.

Malgré tout, ses chiffres d’audience ont dépassé ceux de Secret Invasion et Ms. Marvel, et il est prévu que l’héroïne verte fasse son retour – même si Tatiana Maslany elle-même ne sait pas quand ni comment exactement.

Le remplacement de She-Hulk sur la bannière n’a en tout cas pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux, mais force est de reconnaître que l’engouement autour de Deadpool & Wolverine permet de minimiser les réactions les plus virulentes. On peut ainsi noter beaucoup d’ironie de la part des internautes.

“C’est dingue que le Jésus de Marvel ait remplacé She-Hulk,” s’amuse ainsi un fan, tandis qu’un autre analyse davantage : “C’est décevant, mais en tant que fan de Deadpool et de She-Hulk, je sais que même si She-Hulk a brisé le quatrième mur en premier, Deadpool est bien plus connu pour ça et beaucoup plus populaire – et puis je l’aime plus moi aussi.“

D’autres restent outrés par l’échange : “Désolé, mais She-Hulk est un personnage bien meilleur que Deadpool, ça n’a aucun sens.“

En attendant des nouvelles de She-Hulk, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.