La durée de Deadpool & Wolverine bat déjà des records

La durée de Deadpool & Wolverine vient d’être révélée, et le troisième volet centré sur le fameux “Merc with a mouth” s’annonce comme étant le film le plus long de la saga.

D’après le site officiel d’AMC, l’une des plus grandes chaînes de salles de cinémas des États-Unis, le film Deadpool & Wolverine durera deux heures et sept minutes (soit 127 minutes). Ces dernières années, une durée de deux heures est devenue la norme et est attendue par la plupart des fans. Madame Web frôlait les deux heures, tout comme la suite d’Aquaman.

Cependant, cela signifie que ce sera le film Deadpool le plus long de la saga. Le premier volet en 2016 durait une heure et 48 minutes, tandis que Deadpool 2 en 2018 n’était pas loin derrière Deadpool & Wolverine, puisqu’il durait pile deux heures.

À noter toutefois que la durée de Deadpool & Wolverine n’a pas encore été officiellement annoncée par Marvel et qu’elle pourrait donc changer. On remarque également que bien que ce soit potentiellement le plus long de la saga, le film n’atteint pas les durées les plus longues du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Les Éternels (2021) dure deux heures et 37 minutes, et Black Panther : Wakanda Forever (2022), deux heures et 41 minutes. Il n’est pas surprenant que le film le plus long de la franchise soit Avengers : Endgame (2019), qui dure un peu plus de trois heures.

Le troisième volet de la saga Deadpool nous ramène donc aux côtés de Wade Wilson, alias Deadpool, alors qu’il semble revenir à une vie normale. Mais le TVA perturbe son existence paisible et l’envoie dans une nouvelle ligne temporelle avec Wolverine. Non, pas le défunt Logan du film éponyme de 2017, mais un autre Logan. Ensemble, ils se lancent dans une mission qui changera le MCU.

Deadpool & Wolverine tiendra les fans en haleine, que ce soit grâce de multiples caméos de personnages des X-Men, mais aussi grâce à des variants inédits, ou encore par la manière dont le film pourrait changer la chronologie de Marvel Studios à l’avenir.

Deadpool & Wolverine sortira en salle le 24 juillet 2024. Et pour en apprendre davantage sur les prochains projets Marvel, découvrez notre guide sur le film Les Quatre Fantastiques, mais aussi ceux sur les prochaines séries, telles que Daredevil: Born Again, Agatha All Along et Ironheart.