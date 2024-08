Cette scène cachée de Deadpool & Wolverine tease le retour de Gambit dans le MCU

Si vous attendez avec impatience le retour de Gambit dans le MCU, vous n’êtes pas seul, car Ryan Reynolds a partagé une scène cachée qui pourrait bien teaser le retour du fameux mutant dans l’univers de Marvel Studios.

Gambit a été l’une des plus grandes surprises du film Deadpool & Wolverine. Le chemin pour que Channing Tatum fasse enfin ses débuts dans le rôle du fameux Ragin’ Cajun des X-Men a été long et sinueux, mais cela a été largement récompensé.

Comme X-23, Blade et Elektra, Gambit a vraisemblablement survécu à l’assaut final sur la base de Cassandra Nova située dans le Néant (aussi connu sous le nom de Vortex). Et une nouvelle scène cachée récemment partagée par Reynolds semble désormais confirmer que le Diable Blanc a bel et bien survécu, tout en teasant son futur retour dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

La scène en question ne dure qu’une vingtaine de secondes. Elle montre Gambit déambulant parmi les débris de la base de Cassandra Nova, se tournant vers la caméra alors que la bande sonore monte en intensité. Une séquence qui possède tous les éléments d’un excellent teasing post-générique si caractéristique des productions Marvel.

Peut-être plus important encore, la scène semble préparer le potentiel retour de Gambit en expliquant comment il a réussi à sortir du Néant. En effet, le clip se termine par un plan de Gambit regardant la caméra, alors qu’un portail en forme d’anneau se reflète dans ses yeux, qui n’est pas sans rappeler les fameux portails utilisés entre autres par Doctor Strange.

Une scène cachée dont on peut apercevoir une version dans Deadpool & Wolverine, lorsque Gambit apparaît sur écran du TVA, ce que Reynolds a reconnu dans une réponse à sa publication sur X/Twitter.

C’est un moment marquant pour les fans qui sont plus qu’enthousiastes à l’idée d’un retour de Gambit dans le MCU. Le personnage a connu une année décisive, étant présenté comme une pierre angulaire de Deadpool & Wolverine et de la série X-Men ’97 sur Disney+.

Nous ne savons pas encore quand il reviendra, mais il y a de nombreux indices sur le fait que l’avenir du MCU sera très axé sur le multivers. Des rumeurs ont indiqué que les prochains films se déroulant entre les deux Avengers à venir, à savoir Doomsday et Secret Wars, se dérouleront dans le Battleworld multiversel.

Si c’est le cas, il est possible que Gambit revienne aux côtés d’autres héros de la franchise, tout comme il l’a fait dans Deadpool & Wolverine. Nous ne savons toujours pas non plus exactement ce qui est arrivé à Blade et Elektra, il y a donc encore beaucoup d’histoires à explorer. Reste également à voir si c’est le Gambit de Tatum que l’on reverra par la suite dans le MCU ou non.

Pour en savoir plus sur le film, vous pouvez lire notre explication de la fin de Deadpool & Wolverine. Découvrez également pourquoi le titre secret des prochains films Avengers pourrait teaser le retour de Loki dans le MCU.