Dead Cells Immortalis : date de sortie, trailer, intrigue…

Dead Cells revient bientôt sous un tout nouveau format, avec une série d’animation inspirée du célèbre jeu indépendant français que vous pourrez découvrir sur ADN. Date de sortie, intrigue et bande-annonce, voici tout ce qu’il faut savoir sur Dead Cells : Immortalis.

Sorti en 2018, Dead Cells est un jeu d’action/aventure de type plateforme, qui s’est rapidement fait un nom auprès des fans de rogue-like et de metroidvania. Développé par le studio français Motion Twin, le titre a été un véritable succès, ayant atteint pas moins de 10 millions de ventes en 2023. De nombreux joueurs se sont donc amusés à explorer ce dangereux château, faisant leur possible pour résister aux hordes de monstres qui les attaquent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un succès qui a ainsi ouvert la voie à Dead Cells : Immortalis, une série d’animation co-produite par ADN (Animation Digital Network), la plus grande plateforme française dédiée à l’animation en vidéo à la demande, et Bobbypills, un studio parisien connu pour ses projets tous plus déjantés les uns que les autres. Et alors que la série va bientôt faire ses débuts, voici tout ce qu’il faut savoir sur Dead Cells : Immortalis.

La série Dead Cells : Immortalis sera disponible à partir du 19 juin 2024.

Bobbypills/ADN

Les épisodes 1 à 5 seront diffusés en exclusivité sur ADN le jour de la sortie, tandis que les épisodes 6 à 10 sortiront la semaine suivante, soit le 26 juin 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Équipe de Dead Cells : Immortalis

C’est Bobbypills que l’on retrouve derrière Dead Cells : Immortalis, la série s’inscrivant alors dans la lignée des précédentes créations du studio d’animation français, connu entre autres pour Peepoodo, mais aussi Vermin, Crisis Jung, et plus récemment Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Autant de titres reconnus pour leur humour incisif et leurs histoires pour le moins déjantées.

La série d’animation est réalisée par Gaspard Sumeire, qui a travaillé sur Vermin et Mr Flap, et qui a également officié en tant que réalisateur sur la saison 6 de Les Kassos.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec Dead Cells : Immortalis, ADN continue ainsi de soutenir les productions de séries originales françaises, la nouvelle série d’animation rejoignant ainsi d’autres projets tels que Le Collège Noir, mais aussi Dreamland ou encore Lance Dur, la série d’Ankama se déroulant dans l’univers de Dofus et Wakfu.

Intrigue de Dead Cells : Immortalis

Motion Twin

S’inspirant directement de l’univers du jeu éponyme, la série Dead Cells : Immortalis nous raconte l’histoire de Tête de Flamme, l’élu de la prophétie qui doit sauver le monde du méchant roi, et de Laure Esposito, prêtresse de l’ordre de la vérité, qui accompagne le héros blasé dans sa quête.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici le synopsis partagé dans le communiqué de presse : “Sur une île maudite, rongée par une étrange peste connue sous le nom de Mal-Être, un roi ordonne à ses alchimistes de développer un remède pour sauver son peuple. Mais ce remède transforme les habitants en monstres ! Le roi décide alors de créer une armée en utilisant ce dangereux élixir, mais la situation échappe rapidement à tout contrôle…

Une prophétie annonce la venue d’un héros immortel, destiné à ramener la paix en éliminant le Roi Démon, instigateur de ce chaos. Laure Esposito, jeune gardienne de l’ordre de la vérité, doit trouver cet élu à tête de flamme pour sauver le monde de la destruction. Bonne chance à elle, car trouver le remède au Mal-Être – l’élu s’en tape. Ramener la paix ? Il veut surtout qu’on la lui foute !”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bande-annonce de Dead Cells : Immortalis

La bande-annonce de la série Dead Cells : Immortalis a été publiée le 17 mai 2024 sur la chaîne YouTube d’ADN.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la série d’animation Dead Cells : Immortalis, disponible exclusivement sur ADN. En attendant sa sortie, vous pouvez consulter notre liste des animes à voir ce mois-ci. Et pour les fans de jeux vidéo, découvrez également notre top des meilleures séries adaptées de jeux vidéo.