La sortie de la saison 3 de Daryl Dixon se précise avec un premier teaser

Daryl et Carol mettent les voiles : la saison 3 de la série dérivée de The Walking Dead a déjà une intrigue, une fenêtre de sortie et un premier teaser.

Voyager, parcourir de nouvelles contrées, découvrir des zombies inédits : voilà le programme chargé de Daryl, touriste malgré lui après son arrivée sur les côtes françaises dans Daryl Dixon. Le baroudeur a cependant très vite trouvé de nouveaux compagnons fidèles et s’est lancé dans une aventure l’ayant mené jusqu’au Mont-Saint-Michel, alors qu’il cherchait à protéger Laurent et, tant qu’à faire, essayer de sauver le monde.

La série dérivée de The Walking Dead avait fait fort à sa sortie en trouvant son public, et c’était sans grande surprise qu’un deuxième chapitre se retrouvait annoncé. Mais l’épopée du personnage est loin d’être finie : après les français étrangement zélotes et surtout excellents en anglais, Daryl va continuer son tour d’Europe en allant voir ailleurs. Et la saison 3 de Daryl Dixon a déjà offert une fenêtre de sortie, en plus d’un teaser rempli de nouveaux personnages et décors.

Quand sortira la saison 3 de Daryl Dixon ?

La saison 3 de Daryl Dixon est attendue pour 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

On peut toutefois espérer une sortie en automne, dans les environs de septembre : la première saison a en effet commencé sa diffusion le 10 septembre 2023, et la seconde le 29 septembre 2024. Le tournage de la saison 3 a de plus démarré fin août 2024, ce qui laisse une marge de manœuvre suffisante pour espérer une sortie en septembre, voire octobre 2025.

Quant à l’intrigue, elle entraînera cette fois ses personnages du côté de l’Espagne. Un nouveau pays qui permettra à la série de mieux se renouveler, d’après le showrunner David Zabel dans une interview pour The Hollywood Reporter : “Les personnages ne devraient pas s’installer pour de bon. C’est censé être une série qui se passe sur la route.” Et le créateur poursuit en expliquant qu’explorer une autre culture “sera excitant pour réinventer la série. C’est comme si tout nous faisait signe d’aller de l’avant et de continuer jusqu’au prochain lieu.“

Et le voyage pourrait bien ne faire que commencer selon le producteur exécutif : “On pourrait avoir des lieux encore différents dans les saisons 5 et 6. Ils continueront de voyager jusqu’à rentrer chez eux !“

Le final de la saison 2 de Daryl Dixon est disponible depuis le 4 novembre 2024 sur Paramount+ (malgré un retard du côté de la sortie française). Et pour davantage de contenus, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux autres spin-offs de The Walking Dead, ou consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.