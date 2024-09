Daryl Dixon Saison 2 : Calendrier des épisodes et plateforme de The Book of Carol

Une nouvelle saison débarque dans l’univers de The Walking Dead : pour ne rien rater de Daryl Dixon: The Book of Carol, voici son calendrier de sortie détaillé des épisodes.

Ces dernières années ont été riches en séries dérivées pour The Walking Dead : l’univers post-apocalyptique zombie a accueilli des spin-offs se penchant davantage sur des personnages du casting original, de Maggie à Negan, en passant par le couple de Michonne et Rick Grimes… mais aussi le pèlerinage un peu forcé de Daryl Dixon en France.

L’article continue après la publicité

Arrivé sur les côtes françaises, le protagoniste découvre de quelle manière l’invasion des morts-vivants a frappé une toute autre culture, et doit se faire une place dans un pays bien différent de celui de l’oncle Sam. Et après une première saison réussie, notre héros ne va plus tarder à retrouver une autre figure emblématique de The Walking Dead, Carol. Pour ne rien rater de la saison 2 de Daryl Dixon, on vous présente le calendrier de sortie détaillé des épisodes du spin-off.

L’article continue après la publicité

Quand sort l’épisode 2 de The Book of Carol, la saison 2 de Daryl Dixon ?

L’épisode 2 de la saison 2 de Daryl Dixon sortira le 7 octobre 2024 sur Paramount+ en France.

L’article continue après la publicité

Le premier épisode de The Book of Carol est disponible depuis le 30 septembre 2024, et la suite de la série va sortir à un rythme hebdomadaire. Le spin-off sera diffusé en VF et en version originale sous-titrée français. En tout, la saison 2 du spin-off de The Walking Dead comptera 6 épisodes, tous titrés en français.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la saison 2 de Daryl Dixon : The Book of Carol :

L’article continue après la publicité

Épisode 1 : ‘La Gentillesse des étrangers‘ – 30 septembre 2024

Épisode 2 : ‘Moulin Rouge‘ – 7 octobre 2024

Épisode 3 : ‘L’Invisible‘ – 14 octobre 2024

Épisode 4 : ‘Le Paradis pour toi‘ – 21 octobre 2024

Épisode 5 : ‘Vouloir, c’est pouvoir‘ – 28 octobre 2024

Épisode 6 : ‘Au revoir les enfants‘ – 4 novembre 2024

De son côté, Paramount+ décrit la saison 2 de Daryl Dixon avec ce résumé : “Carol se bat pour retrouver son ami. Daryl a du mal à assumer sa décision de rester en France, ce qui provoque des tensions au sein du “Nid”. De plus, le mouvement de Genet prend de l’ampleur, opposant Pouvoir et l’Union de l’Espoir dans la lutte pour l’avenir de la France.”

L’article continue après la publicité

Et si les retrouvailles de Daryl et Carol ne vous suffisent plus, vous pouvez également aller voir la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.