Y aura-t-il une saison 2 de Cross sur Prime Video ?

La nouvelle série d’enquête de Prime Video vient de sortir en binge-watching, mais on peut s’interroger sur son avenir : y aura-t-il une saison 2 de Cross ?

Alex Cross n’est pas n’importe qui : si beaucoup le présentent comme le “meilleur flic du monde” (rien que ça !), il est avant tout détective et psychologue judiciaire, et ses méthodes lui permettent de déceler un bon paquet d’indices en infiltrant la psyché de ses adversaires. Son talent lui vaut la résolution de nombreux crimes, mais pas seulement.

Car tout le monde n’aime pas les policiers, et il arrive même au meilleur d’entre eux de commettre des erreurs. Harcelé alors qu’il doit déjà résoudre une affaire très sensible au sein de plusieurs communautés prêtes à exploser, Alex finit par devenir la proie et craint pour le bien-être de sa famille. Cross est intégralement disponible sur Prime Video et le final est le théâtre de nombreuses révélations. Mais faut-il s’attendre à une saison 2 de la série sur la plateforme de streaming ?

Une saison 2 de Cross est-elle prévue ?

Une saison 2 de Cross a été annoncée quelques mois avant sa sortie sur Prime Video.

Amazon MGM Studios

Comme le rapportait déjà Deadline en avril 2024, la série d’Amazon a été renouvelée et peut même déjà présenter une partie de son nouveau casting : face à l’acteur principal Aldis Hodge dans le rôle d’Alex Cross, les spectateurs pourront retrouver Wes Chatham (Ahsoka), Jeanine Mason (Upload) ou encore Matthew Lillard (Good Girls).

À l’occasion du New York Comic Con 2024, le créateur de la série Ben Watkins a expliqué à ScreenRant que la saison 2 avait même déjà terminé son tournage : on peut donc estimer une attente relativement courte pour découvrir les prochains épisodes de l’adaptation des romans Alex Cross signés par James Patterson. Il y a même de grandes chances pour que le détective revienne combattre le crime dès 2025 sur Prime Video.

