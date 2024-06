Les spectateurs ont clairement une dent contre Criston Cole dans la saison 2 de House of the Dragon : peuvent-ils s’attendre à sa mort dans la série HBO ?

La série dérivée de Game of Thrones s’est lancée dans sa saison 2 sans prendre de gant, faisant honneur à la réputation de sa grande sœur. Les morts importantes s’accumulent déjà en très peu d’épisodes, et ça n’est pas près de s’arrêter alors que la guerre a été déclarée par le roi Aegon. Pourtant, un personnage semble davantage provoquer la colère des fans que les autres : Ser Criston Cole.

Jusqu’à présent, la saison 2 de House of the Dragon a surtout montré Criston Cole dans le rôle de jouet (très) personnel d’Alicent, mais l’homme s’amuse toutefois à comploter avec Aemond, et commanditer des assassinats ratés d’avance. Loin d’être rattrapé par le karma, le personnage est félicité par une promotion dans l’épisode 2, devenant Main du Roi à la place d’Otto Hightower. Mais les spectateurs le savent : dans l’univers de Game of Thrones, plus on s’élève, plus on a de risque de s’écraser misérablement – et salement. Qu’en sera-t-il de Criston Cole ?

Attention : cet article contient des spoilers de House of the Dragon !

Criston Cole meurt-il dans House of the Dragon ?

Oui, Criston Cole meurt dans les livres, lors du Bal du Boucher, une bataille durant laquelle il finit criblé de flèches.

hbo

Il n’est pas encore mort dans la série, mais la bataille censée achever son histoire ne devrait plus tarder. Le Bal du Boucher a en effet lieu pendant la Danse des Dragons, alors que Criston mène ses forces vers le sud depuis Harrenhal.

En voyageant de l’Œildieu à la Néra, Criston Cole et le reste de ses troupes sont attaqués par une armée de Noirs, dirigée par Ser Garibald Grey, Ser Pate de Longfeuille et Roderick Dustin. Criston propose alors de se rendre en échange de la vie de ses hommes, mais son offre est refusée.

Il défie ensuite les trois hommes en duel, mais est tué par Robb Rivers, qui ordonne de le percer de trois flèches. Ce sont ensuite des centaines d’hommes de Criston qui meurent lors du Bal du Boucher. Par la suite, la tête de l’ancienne Main du Roi sera présentée sur une lance lors de la Première Bataille de Tumbleton. Dans une ultime humiliation, Ser Pate annoncera à son cadavre qu’aucune chanson ne relatera son histoire, et que la mort de milliers de personnes pèsera à jamais sur lui.

Le titre de Main du Roi reviendra finalement à Cregan Stark, déjà aperçu dans le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon – et qui semble bien plus apprécié du public.

