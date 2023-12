La Créature de Kyongsong : Quand sort la partie 2 du K-drama horrifique Netflix ?

Le K-drama historique et fantastique La Créature de Kyongsong a diffusé son premier lot d’épisodes sur Netflix, mais il n’est pas fini : une partie 2 est belle et bien attendue.

La Créature de Kyongsong était l’un des K-dramas de décembre 2023 les plus attendus, d’autant plus qu’il est le dernier à être diffusé par Netflix avant l’année 2024. Situé en 1945, en pleine occupation japonaise de la Corée, une détective et le propriétaire d’une maison de de prêteur sur gages unissent leurs forces pour découvrir la vérité sur des disparitions douteuses.

Des rumeurs circulent autour d’un hôpital local et de son lien avec les disparus. Chae-ok (Han So-hee) et Tae-sang (Park Seo-joon) risquent alors leur vie pour les retrouver et découvrir le sombre mal qui se tapit dans l’ombre des couloirs du bâtiment.

Le K-drama a sorti ses sept premiers épisodes en 2023. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la date de sortie de la partie 2 de La Créature de Kyongsong.

L’histoire n’est pas terminée dans La Créature de Kyongsong

La partie 2 de La Créature de Kyongsong sera diffusée sur Netflix le 5 janvier 2024. Les trois derniers épisodes marqueront ainsi la fin de la première saison.

Les fans devront donc attendre la nouvelle année 2024 pour terminer cet ambitieux K-drama. La fin en suspens de l’épisode 7 a laissé la porte ouverte à encore plus de péripéties, entre la créature et le parasite najin. Les ambitions du colonel Kato (Choi Young-joon) de créer le monstre ultime (voire un dieu) et un nouvel ordre mondial sont loin d’être terminées alors qu’on attend la seconde moitié du K-drama.

Mais les trois derniers épisodes pourraient bien ne pas signifier la fin de l’histoire. Selon Soompi, la saison 2 de La Créature de Kyongsong aurait été confirmée. Selon le rapport, l’acteur Bae Hyun-sung de Miraculous Brothers apparaîtrait même dans cette deuxième saison.

Toutefois, on pourrait être tenté de penser que ces trois derniers épisodes du K-drama serviront justement de saison 2. Les chances sont très élevées, l’intrigue se terminant complètement en 2024. Pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé officiellement de nouvelle saison.

Les fans devront donc attendre et voir où l’épisode 10 de La Créature de Kyongsong les emmènera : la fin du voyage dans l’ancienne Séoul occupée, ou une pause avant de reprendre ?