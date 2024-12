Creature Commandos : Calendrier de sortie des épisodes de la série de James Gunn

La série d’animation présentant une équipe de choc servira de tremplin au DCU de James Gunn avant Superman : on vous présente le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien manquer.

L’univers des super-héros de DC Comics a eu du mal à se faire une place dans le paysage audio-visuel ces dernières années, alors que le Marvel Cinematic Universe (MCU) va bon train de son côté. Entre déceptions et films réussis mais isolés, les justiciers peinent en effet à s’imposer dans un monde en commun, et la décision a finalement été prise de tout reprendre de zéro. Pour l’occasion, c’est James Gunn qui s’y est collé, le réalisateur ayant largement fait ses preuves dans le domaine des héros masqués en présentant des films de gros budget tels que Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi des parodies elles aussi très appréciées comme Super.

Le cinéaste a déjà signé le film The Suicide Squad, qui aura permis de rattraper l’échec critique et commercial du précédent volet Suicide Squad. En avait alors découlé la série Peacemaker, dont la saison 2 ne tardera plus. Mais pas seulement : alors que James Gunn se retrouve chargé de créer le nouvel univers étendu DC pour Warner, c’est la série d’animation Creature Commandos qui débarque sur les petits écrans. Le pitch ? Des anti-héros monstrueux dans tous les sens du terme servent dans une équipe spéciale qu’on ne dépêche qu’en dernier recours. Et histoire de ne rien rater de la série d’animation qui servira de tremplin au DCU (avant Superman en 2025), on vous présente le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortira le prochain épisode de Creature Commandos ?

Les deux premiers épisodes de Creature Commandos sortiront le 5 décembre 2024 sur Max. La suite continuera à un rythme hebdomadaire, à raison d’un épisode tous les jeudis.

En tout, la série d’animation comptera sept épisodes pour présenter le nouveau DCU de James Gunn. Le final est donc attendu pour le 9 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Creature Commandos :

Épisode 1 : 5 décembre 2024

Épisode 2 : 5 décembre 2024

Épisode 3 : 12 décembre 2024

Épisode 4 : 19 décembre 2024

Épisode 5 : 26 décembre 2024

Épisode 6 : 2 janvier 2025

Épisode 7 : 9 janvier 2025

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Max présente la série d’animation avec ce résumé : “CREATURE COMMANDOS raconte l’histoire d’une équipe secrète composée de monstres emprisonnés, recrutés pour accomplir des missions considérées comme trop périlleuses pour des humains. Lorsque toutes les autres options échouent, ils deviennent la dernière et la plus redoutable solution.“

