Les créateurs de South Park révèlent pourquoi la série ne reviendra pas cette année

Les fans impatients de voir de nouveaux épisodes de South Park vont devoir patienter un peu plus longtemps, car les créateurs de la série souhaitent éviter les contenus politiques.

Historiquement, South Park n’a jamais hésité à aborder la politique. La série d’animation pour adultes a traité une grande variété de sujets s’inscrivant dans cette thématique, notamment l’élection de Barack Obama en 2008, ainsi que de nombreuses blagues aux dépens de George W. Bush.

L’article continue après la publicité

Cependant, l’ère politique de South Park semble être terminée. Dans une interview avec Vanity Fair, les créateurs de la série Matt Stone et Trey Parker ont annoncé une pause pour la série jusqu’en 2025, car ils ne veulent plus aborder les élections.

L’article continue après la publicité

« Nous avons essayé de faire South Park pendant quatre ou cinq élections présidentielles, et c’est une chose tellement compliquée… cela finit par prendre une importance démesurée », a déclaré Stone.

L’article continue après la publicité

Parker a ajouté : « Évidemment, c’est super important, mais cela prend un peu le dessus sur tout, et on s’amuse moins. Je ne sais pas ce qu’on pourrait encore dire de plus sur Trump. »

Paramount

C’est une retenue assez inhabituelle pour South Park, qui a historiquement abordé les sujets les plus délicats de la manière la plus politiquement incorrecte possible. Par exemple, l’épisode 12 de la saison 2, intitulé À propos d’hier soir… (ou About Last Night… en VO), représentait Obama et John McCain comme des voleurs de bijoux utilisant l’élection comme couverture pour cambrioler le Smithsonian.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, un épisode de 2016 racontait une histoire dans laquelle M. Garrison devenait président, un épisode qui a nécessité des réécritures importantes après la victoire de Donald Trump à l’élection.

Le dernier volet de la série américaine, qui vient de célébrer son 27ᵉ anniversaire, était l’épisode spécial Paramount+ intitulé South Park : La Fin de l’Obésité (ou South Park: The End of Obesity) sorti en mai 2024. Cet épisode montrait Cartman expérimentant un médicament pour perdre du poids, similaire à l’Ozempic. L’épisode critiquait les médicaments pour la perte de poids et le système de santé américain.

L’article continue après la publicité

Parker et Stone n’ont pas donné de date précise pour le retour de la série, mais les fans peuvent s’attendre à beaucoup d’autres épisodes de South Park, puisque la série a été renouvelée jusqu’à son 30ᵉ anniversaire en 2027.

L’article continue après la publicité

En attendant, vous pouvez consulter notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci pour découvrir les nouveautés du moment.