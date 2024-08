Après Romulus, comment voir tous les autres films Alien en streaming ?

Les xénomorphes sont de retour sur grand écran, mais ils existent depuis bien longtemps : depuis le premier Alien de Ridley Scott à Covenant, on vous dit où retrouver tous les films de la franchise en streaming.

Quelle que soit leur forme, les xénomorphes sont experts quand il s’agit de dégommer de l’humain. Et si les premiers films se sont acharnés sur Ellen Ripley (Sigourney Weaver), les plus récents ont tenté de voguer vers de nouveaux horizons en misant sur des personnages et une mythologie inédits. Prometheus a ainsi remis le couvert, et malgré des critiques mitigées, force est de constater que le film a réussi à relancer la franchise au cinéma.

Le dernier en date, Alien: Romulus, est sorti le 14 août 2024 au cinéma pour présenter une nouvelle histoire. Mais les aventures de Rain, Andy ou encore Kay n’auront pas manqué de raviver des souvenirs des fans de la première heure, ou titiller la curiosité des nouveaux. Et si votre truc c’est les tueries dans l’espace, on a une bonne nouvelle : il est possible de regarder les films Alien en streaming.

Tous les films Alien – à l’exception de Romulus – sont disponibles en streaming sur Disney+.

20th century studios

Les longs-métrages réalisés par différents cinéastes de renom sont en effet passés dans les mains de la maison de Mickey après son rachat de la 21st Century Fox en 2018 (redevenue depuis “20th Century Studios” sous l’égide de Disney).

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des différents films de la franchise Alien, tous disponibles sur la plateforme de streaming aux grandes oreilles :

Alien, le huitième passager de Ridley Scott (1979)

de Ridley Scott (1979) Aliens, le retour de James Cameron (1986)

de James Cameron (1986) Alien³ de David Fincher (1992)

de David Fincher (1992) Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet (1997)

de Jean-Pierre Jeunet (1997) Prometheus de Ridley Scott (2012)

de Ridley Scott (2012) Alien: Covenant de Ridley Scott (2017)

de Ridley Scott (2017) Alien: Romulus de Ridley Scott (2024)

D’autres films, nés de l’idée légèrement étrange de mélanger la franchise à celle de Predator, pourraient éventuellement intéresser les spectateurs les plus acharnés dans leur quête de monstres de l’espace. Alien vs. Predator de Paul W.S. Anderson (2004) et Alien vs Predator : Requiem de Colin et Greg Strause (2007) sont ainsi également disponibles sur Disney+. Et si vraiment les aliens pas sympas vous transportent, sachez que Predator et Predator 2 sont eux aussi sur la plateforme.

Enfin, il est toujours possible d’accéder à un autre niveau d’expérience en passant de spectateur à joueur, avec le jeu vidéo Alien: Isolation, disponible sur toutes les plateformes (oui, oui, y compris la Nintendo Switch.)

Alien: Romulus est-il disponible en streaming ?

Non, Alien: Romulus n’est pas encore disponible en streaming, le film étant sorti au cinéma le 14 août 2024 en France.

20th century studios

Avec la chronologie des médias en France, le long-métrage de Fede Alvarez ne sortira sous format numérique et sur DVD/Blu-Ray que quatre mois après la fin des projections en salles : il pourra alors être acheté ou loué. Pour le retrouver sur les plateformes de streaming avec abonnement, il faudra se montrer encore plus patient. Avec un peu de chance, Alien: Romulus sera disponible sur Canal+, mais pas avant avril 2025.

Quant au catalogue de Disney+, à moins d’un arrangement particulier, il n’y figurera pas avant au moins mars 2027.

En attendant, pour d’autres contenus, vous pouvez toujours consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.