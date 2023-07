Comment regarder Sound of Freedom ? Est-il disponible en streaming

Sound of Freedom est disponible sur Netflix ou sur d’autres plateformes de streaming ? Après être devenu l’un des succès les plus improbables du box-office lors de sa sortie, voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau biopic/thriller.

Sound of Freedom s’inspire de l’histoire de Tim Ballard, un ancien agent fédéral qui a lancé l’Operation Underground Railroad (OUR), une organisation à but non lucratif vouée à lutter contre le trafic sexuel d’enfants.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de controverses autour du film, notamment à cause des multiples grandes théories du complot qui y sont mentionnées, le film bat tous les records. Malgré son budget modeste et son financement indépendant, il est actuellement peloton de tête du box-office aux Etats-Unis, juste derrière des blockbusters, à savoir le cinquième volet d’Indiana Jones 5 et un film d’horreur, Insidious : The Red Door.

L’article continue après la publicité

Alors que le film ne doit pas sortir en France, de nombreux internautes se demandent s’il est accessible en streaming. Voici ce qu’il en est.

Est-ce que Sound of Freedom est disponible en streaming ?

Non, Sound of Freedom n’est pas en streaming pour le moment. Il est uniquement disponible dans les salles obscures, en dehors de l’Europe, depuis sa sortie le 4 juillet 2023.

Selon Angel Studios : “Sound of Freedom sera dans les salles aussi longtemps qu’il y aura de la demande. La durée de son séjour dans les salles peut varier en fonction des salles, mais il est garanti qu’il restera à l’affiche jusqu’au 13 juillet au moins.”

L’article continue après la publicité

Ils ont ajouté qu’après sa sortie en salles, le film “sera disponible en streaming exclusivement” sur leur plateforme de streaming gratuite, Angel Studios, ainsi que sur l’application Angel.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Quant à la date de sa mise en ligne sur la plateforme, cela dépendra beaucoup de son succès en salles. Au vu de son solide démarrage, il semble que Sound of Freedom pourrait rester dans les salles pendant plusieurs semaines au moins.

Pour l’heure on ignore si Angel Studios vendra les droits à des plateformes de streaming plus populaires comme Netflix et Amazon Prime.

De quoi parle Sound of Freedom ?

Le synopsis officiel va droit au but : “Après avoir sauvé un jeune garçon d’impitoyables trafiquants d’enfants, un agent fédéral apprend que la sœur du garçon est toujours captive et décide de la sauver aussi.”

L’article continue après la publicité

Le film met en vedette Jim Caviezel (Person of Interest, La Passion du Christ) qui joue le rôle de Tim Ballard. Il partage l’affiche avec Mira Sorvino (Falling Skies, Hollywood) qui interprète le rôle de Katherina Ballard et Bill Camp dans le rôle de Batman, le bras droit de Katherina.